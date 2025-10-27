ANSES publica las fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025

La ANSES publicó el cronograma de pagos de noviembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las fechas se dividen en dos grupos, según si los titulares perciben menos o más del haber mínimo.
El organismo nacional recordó que los pagos se realizan en forma automática en las cuentas bancarias registradas, junto con el aumento y los bonos vigentes. Además, se mantiene la acreditación directa para quienes optaron por el sistema de cobro digital.
Los jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana del mes, de acuerdo con la terminación del número de DNI.
El calendario será el siguiente:
DNI terminados en 0: 12 de noviembre
DNI terminados en 1: 13 de noviembre
DNI terminados en 2: 14 de noviembre
DNI terminados en 3: 17 de noviembre
DNI terminados en 4: 18 de noviembre
DNI terminados en 5: 19 de noviembre
DNI terminados en 6: 20 de noviembre
DNI terminados en 7: 21 de noviembre
DNI terminados en 8: 24 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Para los beneficiarios que perciben más de un haber mínimo, los pagos se acreditarán en la última semana del mes. El calendario completo se podrá consultar desde el sitio web oficial de ANSES o en la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El organismo recomienda revisar los datos personales y bancarios para evitar demoras, y recordó que no es necesario realizar trámites presenciales para percibir el haber mensual.
