Previsional
ANSES
Jubilados
IMPORTANTE

ANSES publica las fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025

Los jubilados y pensionados ya pueden consultar las fechas de cobro de ANSES correspondientes a noviembre. Conocé el calendario completo según la terminación del DNI.

La ANSES publicó el cronograma de pagos de noviembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las fechas se dividen en dos grupos, según si los titulares perciben menos o más del haber mínimo.

El organismo nacional recordó que los pagos se realizan en forma automática en las cuentas bancarias registradas, junto con el aumento y los bonos vigentes. Además, se mantiene la acreditación directa para quienes optaron por el sistema de cobro digital.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

ANSES_AUH
Los jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana del mes, de acuerdo con la terminación del número de DNI.

El calendario será el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Qué pasa con quienes cobran más del haber mínimo

Para los beneficiarios que perciben más de un haber mínimo, los pagos se acreditarán en la última semana del mes. El calendario completo se podrá consultar desde el sitio web oficial de ANSES o en la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo recomienda revisar los datos personales y bancarios para evitar demoras, y recordó que no es necesario realizar trámites presenciales para percibir el haber mensual.

