ANSES publica las fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025

DNI terminados en 0: 12 de noviembre

DNI terminados en 1: 13 de noviembre

DNI terminados en 2: 14 de noviembre

DNI terminados en 3: 17 de noviembre

DNI terminados en 4: 18 de noviembre

DNI terminados en 5: 19 de noviembre

DNI terminados en 6: 20 de noviembre

DNI terminados en 7: 21 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Qué pasa con quienes cobran más del haber mínimo

Para los beneficiarios que perciben más de un haber mínimo, los pagos se acreditarán en la última semana del mes. El calendario completo se podrá consultar desde el sitio web oficial de ANSES o en la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo recomienda revisar los datos personales y bancarios para evitar demoras, y recordó que no es necesario realizar trámites presenciales para percibir el haber mensual.

