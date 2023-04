ANSES Semana Santa: Cómo queda el calendario de pagos por los feriados

ANSES Semana Santa: Qué pagos se postergan

Cada vez que hay un feriado, el calendario de pagos de la ANSES se modifica debido a que el organismo previsional no realiza pagos los días no laborables. De esta forma, a los beneficiarios que coincidan con esa fecha se les adelanta o posterga el depósito de sus haberes o beneficio social. Esto es lo que sucederá en los dos feriados por Semana Santa, jueves 6 viernes y 7 de abril, con los beneficiarios de Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o por ser Madre de 7 hijos o más, que deberían cobrar en esos días pero lo harán recién a partir del lunes 10.