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ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

Se confirmó el procedimiento para percibir el refuerzo anual de la Ayuda Escolar en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite destrabar el pago de $85.000 para los titulares de AUH y SUAF que presenten la documentación académica obligatoria durante el mes de abril de 2026.

ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de las asignaciones familiares ya pueden gestionar el ingreso extraordinario destinado al ciclo lectivo 2026. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES integran la posibilidad de cobrar un extra de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un beneficio que busca compensar los costos de materiales e indumentaria. Este monto, que se otorga una vez al año, es clave para miles de hogares que buscan equilibrar el presupuesto familiar en medio de los aumentos mensuales.

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El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que, si bien muchos cobraron de oficio en marzo, quienes no recibieron el depósito deben realizar un trámite digital. Para acceder a los $85.000 en el marco de las asignaciones de ANSES, es requisito indispensable cargar el certificado de escolaridad en la plataforma oficial del organismo. Una vez validada la asistencia regular del alumno por parte del ente previsional, el dinero se deposita de forma directa en la cuenta bancaria del titular de la prestación.

¿Cómo consultar si te corresponde el extra de $85.000 de ANSES?

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ANSES y las asignaciones familiares: consult&aacute; si te corresponde el refuerzo de $85.000

ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

Para saber si están habilitados para este pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de asignaciones de ANSES deben verificar que sus hijos tengan entre 45 días y 17 años inclusive. El beneficio alcanza tanto a la Asignación Universal por Hijo como a los trabajadores registrados bajo el régimen SUAF, siempre que se cumpla con la escolarización en instituciones de enseñanza oficial reconocida por el Estado.

El estado del trámite puede seguirse a través de la aplicación Mi ANSES, donde figura si el certificado escolar ya fue aceptado o si falta alguna firma de la institución educativa. En caso de que el extra de $85.000 no figure en la liquidación de abril de 2026, el beneficiario debe iniciar la carga digital cuanto antes. Una vez aprobado el documento, el pago se libera en un plazo máximo de 60 días, sumándose al haber con aumento por movilidad que percibe el titular mensualmente.

¿Cuál es el trámite para cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar?

El procedimiento ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es sencillo pero requiere de la validación escolar. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68 desde la web de ANSES, llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado por las autoridades y luego subir una fotografía clara del documento a la sección "Hijas e Hijos" > "Presentar Certificado Escolar". Este paso administrativo es el que habilita el depósito del refuerzo extraordinario.

Es fundamental realizar este trámite para garantizar que el extra de $85.000 llegue a la cuenta sueldo o a la tarjeta de la asignación. Al tratarse de un beneficio universal dentro del sistema de asignaciones de ANSES, no se requiere de gestores ni intermediarios. Se recomienda a los padres guardar una copia de la constancia de carga digital para cualquier reclamo posterior ante el organismo, asegurando así la transparencia en la percepción de los recursos destinados al apoyo educativo.

¿Qué otros extras se suman a las asignaciones de ANSES en abril?

Junto con la Ayuda Escolar, las asignaciones de ANSES perciben en abril de 2026 el incremento del 2,9% por movilidad. Además del haber base, las familias de la AUH con niños de hasta 3 años reciben el Complemento Leche de $51.547 y la Tarjeta Alimentar. La combinación de estos beneficios automáticos y el extra de $85.000 conforma un soporte económico integral para los hogares que cumplen con las normativas vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que no existen créditos de ANSES otorgados de forma directa en la actualidad. Cualquier descuento imprevisto en el saldo de los $85.000 o de los haberes mensuales debe ser consultado con la entidad financiera externa que otorgó préstamos previos. Mantener la regularidad en el sistema de salud y educación es el único requisito de fondo para asegurar que el flujo de asignaciones y extras se mantenga sin interrupciones durante todo el año.

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