ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

¿Cuál es el trámite para cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar?

El procedimiento ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es sencillo pero requiere de la validación escolar. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68 desde la web de ANSES, llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado por las autoridades y luego subir una fotografía clara del documento a la sección "Hijas e Hijos" > "Presentar Certificado Escolar". Este paso administrativo es el que habilita el depósito del refuerzo extraordinario.

Es fundamental realizar este trámite para garantizar que el extra de $85.000 llegue a la cuenta sueldo o a la tarjeta de la asignación. Al tratarse de un beneficio universal dentro del sistema de asignaciones de ANSES, no se requiere de gestores ni intermediarios. Se recomienda a los padres guardar una copia de la constancia de carga digital para cualquier reclamo posterior ante el organismo, asegurando así la transparencia en la percepción de los recursos destinados al apoyo educativo.

¿Qué otros extras se suman a las asignaciones de ANSES en abril?

Junto con la Ayuda Escolar, las asignaciones de ANSES perciben en abril de 2026 el incremento del 2,9% por movilidad. Además del haber base, las familias de la AUH con niños de hasta 3 años reciben el Complemento Leche de $51.547 y la Tarjeta Alimentar. La combinación de estos beneficios automáticos y el extra de $85.000 conforma un soporte económico integral para los hogares que cumplen con las normativas vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que no existen créditos de ANSES otorgados de forma directa en la actualidad. Cualquier descuento imprevisto en el saldo de los $85.000 o de los haberes mensuales debe ser consultado con la entidad financiera externa que otorgó préstamos previos. Mantener la regularidad en el sistema de salud y educación es el único requisito de fondo para asegurar que el flujo de asignaciones y extras se mantenga sin interrupciones durante todo el año.