Un petardo en la cancha terminó con un partido suspendido: el dramático momento que sufrió el arquero de Nueva Chicago

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La explosión dejó al futbolista completamente aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato, sus compañeros solicitaron asistencia médica y el cuerpo sanitario activó el protocolo de emergencia. Masuero fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro asistencial para una evaluación más profunda.

Hasta el momento del escándalo, San Martín de San Juan se imponía por 1-0 gracias a un gol convertido por Sebastián Jaurena a los 36 minutos de la primera etapa.

Ante la situación y el delicado estado de salud del arquero, las autoridades decidieron suspender el encuentro. Ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA el encargado de determinar cómo se completarán los minutos pendientes y qué sanciones podrían recaer sobre el club sanjuanino.

Además de una posible multa económica, San Martín de San Juan podría enfrentar una clausura parcial o total de su estadio, dependiendo de la evaluación que realice el organismo disciplinario sobre los hechos ocurridos y las responsabilidades del operativo de seguridad.