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Un petardo en la cancha terminó con un partido suspendido: el dramático momento que sufrió el arquero de Nueva Chicago

Facundo Masuero fue alcanzado por la onda expansiva de un explosivo arrojado desde la tribuna de San Martín de San Juan. Tras el impacto, el arquero fue hospitalizado y se suspendió el encuentro.

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Un petardo en la cancha y un partido suspendido: el dramático momento que sufrió el arquero de Nueva Chicago

Un petardo en la cancha y un partido suspendido: el dramático momento que sufrió el arquero de Nueva Chicago

Nueva Chicago informó que su arquero, Facundo Masuero, sufrió una conmoción cerebral luego de la explosión de un petardo arrojado desde la tribuna durante el partido ante San Martín de San Juan. El futbolista de 26 años debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud y el encuentro fue suspendido por falta de garantías de seguridad.

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Según detalló el parte médico difundido por el club de Mataderos, el guardameta presentó acúfenos en el oído izquierdo, visión borrosa en el ojo del mismo lado y una cefalea intensa como consecuencia de la detonación.

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A pesar de la gravedad del episodio, los estudios realizados llevaron tranquilidad al plantel visitante. La tomografía computada de cerebro practicada de urgencia no detectó lesiones neurológicas de gravedad, por lo que Masuero permanece en reposo absoluto y bajo tratamiento sintomático.

El incidente ocurrió en el estadio Hilario Sánchez de Concepción cuando el árbitro Cristian Benítez marcó el final del primer tiempo. Mientras los jugadores de Nueva Chicago se dirigían hacia los vestuarios para el descanso, un proyectil explosivo lanzado desde la parcialidad local estalló a pocos metros del arquero.

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La explosión dejó al futbolista completamente aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato, sus compañeros solicitaron asistencia médica y el cuerpo sanitario activó el protocolo de emergencia. Masuero fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro asistencial para una evaluación más profunda.

Hasta el momento del escándalo, San Martín de San Juan se imponía por 1-0 gracias a un gol convertido por Sebastián Jaurena a los 36 minutos de la primera etapa.

Ante la situación y el delicado estado de salud del arquero, las autoridades decidieron suspender el encuentro. Ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA el encargado de determinar cómo se completarán los minutos pendientes y qué sanciones podrían recaer sobre el club sanjuanino.

Además de una posible multa económica, San Martín de San Juan podría enfrentar una clausura parcial o total de su estadio, dependiendo de la evaluación que realice el organismo disciplinario sobre los hechos ocurridos y las responsabilidades del operativo de seguridad.

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