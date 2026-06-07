"Lo vi tres días después": Rocío Robles reveló el inesperado comienzo de su romance con Adrián Suar

La primera cita, según contó, tuvo como escenario el teatro. "Él me dijo: 'Venite con tu pareja, con quien quieras'. Con lo cual yo nunca me imaginé (que fuera una cita)... le dije 'Dale, voy con alguien' y me llevé mi mejor amigo". Esa salida derivó en una cena y en largas charlas que fueron consolidando la conexión. "Después fuimos a comer y empezamos a charlar, nos juntamos a ver partidos y bueno, fluyó", agregó.

Con el correr del tiempo, la relación se afianzó, aunque decidieron mantenerla en reserva durante meses. "Se enteraron al año... No fue secreto, fue ocultando un poco nuestra intimidad de la vida pública", explicó. La intención era clara: "Queríamos primero conocernos nosotros, porque después la gente opina. Es diferente cuando ya estás consolidado y seguro de quién tenés enfrente".

Hoy, Robles no duda en expresar lo que siente: "Estoy enamorada, por supuesto. Si no, no me quedo ni un minuto, con lo corta que es la vida". Una declaración que resume la intensidad y la certeza con la que vive este presente junto a Suar.

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Cuál fue la contundente respuesta de Rocío Robles sobre su futuro con Adrián Suar

Rocío Robles volvió a hablar del gran momento personal que vive junto a Adrián Suar y lo hizo con franqueza, al referirse a cómo imagina el futuro de la relación y a la posibilidad de dar pasos más importantes.

En medio de las preguntas sobre un eventual casamiento, la periodista aclaró en diálogo con PrimiciasYa que, aunque se siente plena y enamorada, su intención es disfrutar el vínculo sin apuros y dejar que cada etapa llegue a su tiempo.

"Es un buen amor. Los buenos amores hacen bien al alma y te permiten estar tranquila, dormir tranquila y estar en paz. Es muy atento, divertido, compañero, buena persona y empático. Me enamoró su humor; no le tengo que explicar nada. Tener esa química y no tener que explicarle nada es algo muy especial", expresó Rocío, reflejando la conexión que la une a Suar y el bienestar que le genera compartir la vida con él.

La periodista también subrayó que la relación se sostiene en pilares claros: respeto y comunicación. Para ella, esos aspectos son esenciales en la armonía de pareja: "Cada quien vive en su casa. Nos vemos mucho tiempo y estamos bien así. No tenemos motivos de pelea; somos más del diálogo, hablamos mucho. Él es ordenado y yo, obsesiva".

Aunque no descarta la idea de casarse, aclaró que sus palabras fueron interpretadas de manera apresurada en otras ocasiones. Hoy, su prioridad es seguir construyendo el vínculo con calma: "Dije que sí me gustaría casarme y tomaron eso como que ya quería hacerlo. Nos estamos conociendo, a pasitos firmes. Así llega lo bueno".