El duro gesto de Thiago Medina con Daniela Celis en medio de la tensión: "Algo..."

En las últimas semanas Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a estar en el centro de la polémica entre sus fanáticos en medio de rumores de tensiones.
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Daniela Celis compartió una postal en redes mencionado a Thiago Medina y la respuesta de su ex generó enorme repercusión entre sus fanáticos.
En las últimas semanas Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a estar en el centro de la polémica entre sus fanáticos en medio de rumores de tensiones.
Si bien se separaro hace más de un año, algunos corticircuitos del último tiempo instalaron una tensión entre los padres de las gemelas Laia y Aimé. Todo se potenció cuando Pestañela blanqueó su relación con Nick Sicaro, la cual no duró mucho tiempo y ya llegó a su final.
Y después el video que subió ella a redes quitando el cuadro familiar que tenía en el living de la casa con Thiago Medina, el cual después volvió a colocar arrepentida de esa acción.
Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Daniela Celis mostró una emotiva imagen de sus hijas charlando y abrazadas a pura conexión entre hermanas, lo que motivó una profunda reflexión dirigida a su ex.
"Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien", comentó la ex GH en sus historias de Instagram mencionando directamente a Thiago Medina.
Sin embargo, lo que llamó la atención entre sus seguidores fue la respuesta del joven de La Matanza, quien no hizo mención a su ex y por su cuenta subió una imagen de sus hijas: “Algo bien estoy haciendo”, escribió de manera directa a Pestañela y marcando así su distante postura.
Ese mensaje de Daniela Celis fue interpretado entre sus seguidores como un gesto de acercamiento con su ex luego de algunos cortocircuitos pero él marcó sus límites.
Thiago Medina realizó un posteo en sus redes sociales en medio de la separación de su expareja, Daniela Celis, y Nick Sicaro, tras unas semanas de romance.
Thiago Medina, expareja de Daniela y padre de sus hijas, Laia y Aimé, en más de una oportunidad calificó la relación como un simple "teatro", dejando en claro su escepticismo respecto de la historia entre ambos.
Al ver cómo la historia entre los exhermanitos avanzaba, decidió mantenerse al margen, sin opinar ni reaccionar públicamente. Sin embargo, eso cambió cuando reapareció en medio de la confirmación de la ruptura.
El joven no lanzó ninguna indirecta ni hizo referencia a la separación, una señal de que la situación parece estar completamente superada, y simplemente compartió una serie de fotos junto a sus hijas y presentando a su ahijado, enfocándose en disfrutar de ese momento familiar.