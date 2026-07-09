El duro gesto de Thiago Medina con Daniela Celis en medio de la tensión: "Algo..."

"Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien", comentó la ex GH en sus historias de Instagram mencionando directamente a Thiago Medina.

Sin embargo, lo que llamó la atención entre sus seguidores fue la respuesta del joven de La Matanza, quien no hizo mención a su ex y por su cuenta subió una imagen de sus hijas: “Algo bien estoy haciendo”, escribió de manera directa a Pestañela y marcando así su distante postura.

Ese mensaje de Daniela Celis fue interpretado entre sus seguidores como un gesto de acercamiento con su ex luego de algunos cortocircuitos pero él marcó sus límites.

La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro

Thiago Medina realizó un posteo en sus redes sociales en medio de la separación de su expareja, Daniela Celis, y Nick Sicaro, tras unas semanas de romance.

Thiago Medina, expareja de Daniela y padre de sus hijas, Laia y Aimé, en más de una oportunidad calificó la relación como un simple "teatro", dejando en claro su escepticismo respecto de la historia entre ambos.

Al ver cómo la historia entre los exhermanitos avanzaba, decidió mantenerse al margen, sin opinar ni reaccionar públicamente. Sin embargo, eso cambió cuando reapareció en medio de la confirmación de la ruptura.

El joven no lanzó ninguna indirecta ni hizo referencia a la separación, una señal de que la situación parece estar completamente superada, y simplemente compartió una serie de fotos junto a sus hijas y presentando a su ahijado, enfocándose en disfrutar de ese momento familiar.