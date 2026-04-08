Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE) .

Trabajadores que perciben el SUAF y mantienen hijos dentro del rango de edad de la primera infancia.

El pago se realiza por cada hijo que cumpla con la condición, lo que permite que el monto total se multiplique en hogares con más de un niño menor de 3 años, fortaleciendo el esquema de ingresos familiares.

¿Cómo se integra el pago total de las asignaciones de ANSES en abril?

En abril de 2026, la combinación de las distintas líneas de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social conforma un ingreso significativo. Para un hogar bajo el régimen de AUH con un hijo menor de 3 años, la sumatoria es la siguiente:

Haber neto de la asignación: $109.332,80 .

Tarjeta Alimentar: $52.250 .

Complemento Leche: $51.547.

De este modo, el cobro unificado alcanza los $213.129,80. Para quienes perciben el SUAF, el haber dependerá de la escala salarial correspondiente, pero el extra de $51.547 se mantiene como un valor fijo que se actualiza mensualmente por el índice de movilidad.

¿Cuál es el límite de ingresos para no perder la asignación en abril?

Para garantizar la vigencia del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles estrictos sobre los haberes del grupo familiar. En abril de 2026, los topes de ingresos vigentes son:

Para AUH: El ingreso del titular no debe superar el Salario Mínimo de $357.800 .

Para SUAF: El tope individual por integrante es de $2.801.551 y el familiar de $5.603.101.

Cualquier cambio en la situación laboral o aumento de sueldo detectado mediante los cruces de datos con AFIP puede derivar en la suspensión automática de la prestación o en la reducción del monto a cobrar según la escala de ANSES.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones y el complemento automático de $51.547 en abril de 2026 es el siguiente: