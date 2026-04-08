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Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

Se confirmó la actualización del refuerzo económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita de forma directa este mes. Las asignaciones de ANSES reciben el impacto del Plan de los Mil Días con montos que superan los $51.000, sumándose al esquema de haberes unificados de abril de 2026.

Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de prestaciones familiares cuentan con un alivio financiero clave durante el cuarto mes del año. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES integran de manera automática el Complemento Leche, cuyo monto se elevó a $51.547 por cada hijo menor de 3 años. Este ajuste responde al incremento del 2,9% por movilidad mensual, facilitando que las familias accedan a un extra de bolsillo sin necesidad de realizar trámites presenciales o inscripciones previas.

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El depósito de este beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social se unifica con el calendario habitual de cobros por DNI. A partir del viernes 10 de abril, los beneficiarios verán reflejada la acreditación de los $51.547 en la misma cuenta donde perciben la asignación principal. Este refuerzo, enmarcado en el Plan de los Mil Días, funciona como una transferencia monetaria directa destinada a garantizar la provisión de alimentos y leche para la primera infancia en todo el territorio nacional.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene bajo control los requisitos de permanencia para el cobro de estas prestaciones. Al tratarse de un beneficio que se liquida de oficio, el organismo cruza los datos de edad de los menores registrados en su base para habilitar los $51.547. Es fundamental que los titulares revisen su liquidación a través de los canales digitales oficiales para confirmar que el "combo" de haberes y refuerzos se haya procesado correctamente según su situación familiar.

¿Quiénes perciben el extra de $51.547 de ANSES en abril de 2026?

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Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

Asignaciones de ANSES en abril pagan un extra de $51.547 por hijo

El beneficio del Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza a sectores específicos que cumplen con el requisito etario de los hijos. Los grupos habilitados para recibir los $51.547 de forma directa este mes son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

  • Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Trabajadores que perciben el SUAF y mantienen hijos dentro del rango de edad de la primera infancia.

El pago se realiza por cada hijo que cumpla con la condición, lo que permite que el monto total se multiplique en hogares con más de un niño menor de 3 años, fortaleciendo el esquema de ingresos familiares.

¿Cómo se integra el pago total de las asignaciones de ANSES en abril?

En abril de 2026, la combinación de las distintas líneas de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social conforma un ingreso significativo. Para un hogar bajo el régimen de AUH con un hijo menor de 3 años, la sumatoria es la siguiente:

  • Haber neto de la asignación: $109.332,80.

  • Tarjeta Alimentar: $52.250.

  • Complemento Leche: $51.547.

De este modo, el cobro unificado alcanza los $213.129,80. Para quienes perciben el SUAF, el haber dependerá de la escala salarial correspondiente, pero el extra de $51.547 se mantiene como un valor fijo que se actualiza mensualmente por el índice de movilidad.

¿Cuál es el límite de ingresos para no perder la asignación en abril?

Para garantizar la vigencia del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles estrictos sobre los haberes del grupo familiar. En abril de 2026, los topes de ingresos vigentes son:

  • Para AUH: El ingreso del titular no debe superar el Salario Mínimo de $357.800.

  • Para SUAF: El tope individual por integrante es de $2.801.551 y el familiar de $5.603.101.

Cualquier cambio en la situación laboral o aumento de sueldo detectado mediante los cruces de datos con AFIP puede derivar en la suspensión automática de la prestación o en la reducción del monto a cobrar según la escala de ANSES.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones y el complemento automático de $51.547 en abril de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

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