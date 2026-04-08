Se conoció la significativa razón por la que Nicole Neumann no pudo quedarse con Allegra en la internación
Allegra Cubero enfrentó una polémica versión que circuló referida a su internación y las presencias de Nicole Neumann y Fabián Cubero en ese complicado momento.
8 abr 2026, 15:30
Se conoció la significativa razón por la que Nicole Neumann no pudo quedarse con Allegra en la internación
Allegra Cubero estuvo internada unos días por una reacción alérgica y en el programa SQP (América Tv) dieron detalles al respecto con una información que hizo mucho ruido en medio de la guerra que mantienen hace tiempo Nicole Neumann y Fabián Cubero.
"Yo tengo un chat donde una de mis amigas es médica y trabaja ahí y me dice que Nicole estuvo diez minutos, literal, eso es lo que me cuentan a mí. Y que el padre estuvo durmiendo en el sillón de acompañante y Nicole ni estuvo", comentó Ximena Capristo instalando un picante dato.
Lo cierto es que este dato generó un gran revuelo e incluso motivó a que la propia Allegra compartiera una aclaración del tema vía Instagram donde ella afirmó que sus padres la acompañaron durante la internación.
Lo cierto es que en su aclaración vía redes, Allegra reveló finalmente el motivo por que su madre no pudo quedarse con ella durante las noches que pasó internada.
Esto tuvo que ver con que la modelo debía regresar a su hogar para estar con su pequeño hijo Cruz, fruto de su matrimonio con el piloto de automovilismo Manu Urcera, que en unos meses cumplirá dos años.
“Mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, afirmó la adolescente.
De esta manera, Allegra fue contundente y despejó cualquier tipo de versión de que su madre no la acompañó en los pocos días que estuvo bajo observación médica.
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El fuerte descargo de Allegra Cubero tras su internación y la escandalosa versión sobre Nicole Neumann
Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero salió a cruzar las versiones que surgieron sobre su internación y despejar cualquier tipo de especulación al respecto.
“Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave, por tres días y medio). Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo", comenzó su aclaración la adolescente vía Instagram.
Y apuntó: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual. Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó 5 minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón".
“Y sobre el video que hizo mi mamá simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque estuvo ahí, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, le buscan lo malo a todo. No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”, expresó furiosa.
Y cerró despejando cualquier tipo de polémica con sus padres en la internación: “Mamá como papá, siempre al lado mío. Yo me quedo tranquila que aclaré cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando allá ustedes. Espero que puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”.