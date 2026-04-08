El oficialismo obtuvo quorum y ya se trata en Diputados la reforma a la Ley de Glaciares

Tal como sucedió cuando la iniciativa fue tratada en el Senado, Greenpeace realizó este miércoles a la mañana una intervención en el monumento de Plaza Congreso, a modo de rechazo al tratamiento de la ley de Glaciares.

Protesta de Greenpeace

El episodio ocurrió poco después de las 6 de la mañana en la zona del Congreso, donde al menos dos manifestantes escalaron la estructura y colgaron carteles con consignas dirigidas a los legisladores.

Desde lo más alto del monumento, uno de los activistas desplegó un cartel con una consigna contundente: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, en rechazo a posibles modificaciones en la normativa que protege los glaciares. En paralelo, otros integrantes de la organización se ubicaron en la base, junto a las rejas de la plaza, donde exhibieron pancartas con el mensaje “La ley de Glaciares no se toca”.

Ante la situación, se desplegó un importante operativo de seguridad. Efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y unidades especiales rodearon el predio. Al menos dos autobombas, múltiples patrulleros y decenas de agentes participaron del operativo.

Noticia en desarrollo...