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El oficialismo obtuvo quorum y ya se trata en Diputados la reforma a la Ley de Glaciares

El oficialismo reunió quorum en la Cámara de Diputados para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por gobernadores de provincias mineras y con media sanción del Senado.

Con 129 diputados

Con 129 diputados, la Cámara baja dio inicio al tratamiento de la ley de Glaciares. (Foto: captura).
Leé también Santilli retomó la ronda de negociaciones con gobernadores a horas de la sesión por la ley de Glaciares
Diego Santilli negocia contra reloj el apoyo de gobernadores a horas del debate en Diputados de la ley de Glaciares. Foto: Archivo.

El proyecto llegó al recinto después de que ayer el oficialismo consiguiera dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron el dictamen legisladores de La Libertad Avanza (LLA), del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputados provinciales. En paralelo, Unión por la Patria (UxP) y Provincias Unidas (PU) firmaron cada uno dictámenes propios de rechazo.

Marcha en contra de la ley

Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones sociales convocaron a una movilización a partir de las 17 desde la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso para protestar contra la reforma. Entre los convocantes, La Cámpora lanzó: "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos".

Tal como sucedió cuando la iniciativa fue tratada en el Senado, Greenpeace realizó este miércoles a la mañana una intervención en el monumento de Plaza Congreso, a modo de rechazo al tratamiento de la ley de Glaciares.

Protesta de Greenpeace

El episodio ocurrió poco después de las 6 de la mañana en la zona del Congreso, donde al menos dos manifestantes escalaron la estructura y colgaron carteles con consignas dirigidas a los legisladores.

Desde lo más alto del monumento, uno de los activistas desplegó un cartel con una consigna contundente: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, en rechazo a posibles modificaciones en la normativa que protege los glaciares. En paralelo, otros integrantes de la organización se ubicaron en la base, junto a las rejas de la plaza, donde exhibieron pancartas con el mensaje “La ley de Glaciares no se toca”.

Ante la situación, se desplegó un importante operativo de seguridad. Efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y unidades especiales rodearon el predio. Al menos dos autobombas, múltiples patrulleros y decenas de agentes participaron del operativo.

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