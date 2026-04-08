AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y cómo tramitarlo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

El sistema de ANSES detecta automáticamente a los beneficiarios a través de su base de datos. No es necesario realizar inscripciones adicionales, ya que el depósito se realiza de oficio por cada hijo que cumpla con el rango etario establecido, simplificando el acceso al refuerzo económico.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES con todos los beneficios?

En abril de 2026, la sumatoria de las distintas líneas de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite conformar un ingreso mensual robusto. Para un hogar con un hijo menor de 3 años, el esquema se compone de la siguiente manera:

Haber neto de AUH (80%): $109.332,80 .

Tarjeta Alimentar: $52.250 .

Complemento Leche: $51.547.

De este modo, el total unificado alcanza los $213.129,80. Es importante señalar que, mientras la AUH de ANSES y el Complemento Leche se actualizan mensualmente por movilidad, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores fijos, lo que otorga mayor protagonismo al refuerzo de los Mil Días en el bolsillo de los titulares.

¿Cómo consultar la liquidación de la AUH de ANSES en abril?

Los beneficiarios pueden corroborar la acreditación de los $51.547 y el resto de los haberes a través de la plataforma Mi ANSES. Al ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a la sección "Hijas e Hijos" y luego a "Mis Asignaciones". Allí se detalla el desglose completo del pago de abril, identificando el concepto específico del Plan de los Mil Días.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda realizar esta consulta de forma digital para verificar que no existan descuentos imprevistos. Cabe recordar que, aunque se mencionen líneas de financiamiento en otros sectores, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo; por lo tanto, el monto percibido debe coincidir con la sumatoria de las asignaciones y complementos oficiales.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el beneficio de $51.547 en abril de 2026 es el siguiente: