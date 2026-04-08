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AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y cómo tramitarlo

Conocé el refuerzo económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita de forma automática este mes. La AUH de ANSES recibe el impacto del Plan de los Mil Días con montos actualizados de $51.547 por hijo, sumándose al haber mensual y la Tarjeta Alimentar en abril de 2026.

AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y cómo tramitarlo

AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y cómo tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de uno de los beneficios complementarios más significativos para las familias con niños pequeños. En abril de 2026, la AUH de ANSES integra de manera automática el Complemento Leche, cuyo monto asciende a $51.547 por cada hijo menor de 3 años. Este ajuste técnico, que responde a la fórmula de movilidad mensual del 2,9%, se liquida sin necesidad de trámites previos, facilitando que los titulares de la Asignación Universal por Hijo accedan al refuerzo de forma directa en sus cuentas bancarias.

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El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para este beneficio se unifica con el calendario habitual de la prestación principal. A partir del viernes 10 de abril, los beneficiarios de la AUH de ANSES comenzarán a percibir este extra de $51.547 según la terminación de su DNI. Al tratarse de una transferencia monetaria que reemplazó la entrega de leche en polvo, el sistema permite que los hogares dispongan del dinero para cubrir necesidades nutricionales específicas durante la primera infancia, en un contexto de revisión constante de las partidas sociales.

Este "combo" de ingresos para la AUH de ANSES en abril de 2026 se posiciona como una herramienta clave de asistencia. Al combinar el haber neto de la asignación, la Tarjeta Alimentar y el nuevo valor del Complemento Leche de $51.547, una familia con un hijo pequeño puede alcanzar un pago unificado superior a los $213.000. La transparencia en la liquidación puede verificarse a través de los canales digitales del organismo, donde figura el desglose de cada concepto bajo el Plan de los Mil Días.

¿Quiénes perciben el extra de $51.547 de ANSES de forma automática?

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AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y c&oacute;mo tramitarlo

AUH de ANSES en abril confirma el extra de $51.547 y cómo tramitarlo

El beneficio del Complemento Leche de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a dos grupos específicos que cumplen con requisitos de edad o estado gestacional. Los sectores que verán acreditados los $51.547 en abril son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

El sistema de ANSES detecta automáticamente a los beneficiarios a través de su base de datos. No es necesario realizar inscripciones adicionales, ya que el depósito se realiza de oficio por cada hijo que cumpla con el rango etario establecido, simplificando el acceso al refuerzo económico.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES con todos los beneficios?

En abril de 2026, la sumatoria de las distintas líneas de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite conformar un ingreso mensual robusto. Para un hogar con un hijo menor de 3 años, el esquema se compone de la siguiente manera:

  • Haber neto de AUH (80%): $109.332,80.

  • Tarjeta Alimentar: $52.250.

  • Complemento Leche: $51.547.

De este modo, el total unificado alcanza los $213.129,80. Es importante señalar que, mientras la AUH de ANSES y el Complemento Leche se actualizan mensualmente por movilidad, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores fijos, lo que otorga mayor protagonismo al refuerzo de los Mil Días en el bolsillo de los titulares.

¿Cómo consultar la liquidación de la AUH de ANSES en abril?

Los beneficiarios pueden corroborar la acreditación de los $51.547 y el resto de los haberes a través de la plataforma Mi ANSES. Al ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a la sección "Hijas e Hijos" y luego a "Mis Asignaciones". Allí se detalla el desglose completo del pago de abril, identificando el concepto específico del Plan de los Mil Días.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda realizar esta consulta de forma digital para verificar que no existan descuentos imprevistos. Cabe recordar que, aunque se mencionen líneas de financiamiento en otros sectores, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo; por lo tanto, el monto percibido debe coincidir con la sumatoria de las asignaciones y complementos oficiales.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el beneficio de $51.547 en abril de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

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