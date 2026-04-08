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AUH y SUAF de ANSES en abril oficializan las fechas de cobro para las familias

Se oficializó el cronograma de cobro para la AUH y el SUAF de ANSES en abril de 2026. Tras la aplicación del incremento por movilidad, los beneficiarios de las asignaciones percibirán sus haberes junto con el refuerzo automático del Plan de los Mil Días en las fechas asignadas por el DNI.

AUH y SUAF de ANSES en abril oficializan las fechas de cobro para las familias

AUH y SUAF de ANSES en abril oficializan las fechas de cobro para las familias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el esquema definitivo para la liquidación de las asignaciones familiares correspondiente al cuarto mes del año. En abril de 2026, los titulares de la AUH de ANSES y el SUAF reciben un ajuste del 2,9% derivado del índice inflacionario, lo que eleva los montos de bolsillo de manera directa. Este cronograma, organizado por la terminación del documento de identidad, permite una acreditación ordenada de los fondos en las cuentas bancarias de más de 7 millones de beneficiarios en todo el país.

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El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el viernes 10 de abril para quienes tengan documentos finalizados en cero. En esta misma fecha, se activará de oficio el cobro del Complemento Leche, que este mes alcanza los $51.547 para familias con hijos de hasta 3 años. Al unificar el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y los refuerzos automáticos en una sola jornada de pago, el organismo busca simplificar el acceso a los recursos destinados a la canasta básica alimentaria.

Durante abril de 2026, es fundamental que los beneficiarios supervisen que sus ingresos no superen los topes máximos permitidos para no perder la prestación. En el caso de la AUH de ANSES, el límite se sitúa en $357.800, mientras que para el SUAF el tope del grupo familiar asciende a $5.603.101. El cumplimiento de estos requisitos, sumado a la verificación de las fechas de cobro, resulta clave para garantizar la continuidad de la asistencia estatal sin interrupciones por cruces de datos con otros organismos.

¿Cuándo se cobra la AUH y el SUAF de ANSES en abril por DNI?

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AUH y SUAF de ANSES en abril oficializan las fechas de cobro para las familias

AUH y SUAF de ANSES en abril oficializan las fechas de cobro para las familias

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones familiares y universales en abril de 2026 se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué refuerzos se pagan junto con la asignación en abril?

Junto con el haber base actualizado, los titulares de la AUH de ANSES y el SUAF pueden percibir complementos adicionales según su situación familiar. El más destacado es el Complemento Leche de $51.547, que se deposita automáticamente por cada hijo menor de 3 años. Asimismo, se liquida la Tarjeta Alimentar, cuyos montos oscilan entre $52.250 y $108.062 dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

En caso de no haber recibido el pago automático el mes anterior, este calendario también habilita la percepción de los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual. Para destrabar este monto, el titular debe haber presentado el certificado de escolaridad a través de la plataforma Mi ANSES, validando la asistencia regular de los menores al sistema educativo oficial.

¿Cuáles son los topes de ingresos para cobrar en abril?

Para evitar la suspensión del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza controles sobre los haberes brutos del grupo familiar. Los límites vigentes para abril de 2026 son:

  • Topes para SUAF: El ingreso individual no puede superar los $2.801.551 y el total del hogar los $5.603.101.

  • Topes para AUH: El ingreso del titular debe ser inferior al Salario Mínimo de $357.800.

Cualquier cambio en la situación laboral o aumento salarial detectado puede derivar en la baja del beneficio. Es importante aclarar que, si bien existen opciones de financiación, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados por el organismo; cualquier descuento previo debe ser verificado con la entidad bancaria externa correspondiente.

¿Cómo consultar el estado de cobro en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden corroborar el monto exacto y la fecha asignada ingresando a la web oficial con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijas e Hijos" y luego "Mis Asignaciones", figura el desglose completo del pago de abril, incluyendo el extra de $51.547 del Plan de los Mil Días si corresponde por la edad del niño.

La actualización constante de los datos personales en la Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza que no existan errores en la liquidación. Ante dudas sobre el cronograma, el organismo recomienda utilizar los canales digitales para evitar gestiones presenciales innecesarias durante las semanas de cobro intensivo.

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