Asignaciones Familiares ANSES: los montos que se cobran en abril 2026

Cuánto se cobra por Asignación Familiar por hijo en abril 2026

Los montos de la asignación familiar varían según el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF). En la zona general, tras el aumento, los valores quedaron escalonados de la siguiente manera:

Para ingresos de hasta $1.058.088, el monto asciende a $68.341 por hijo

Para quienes se ubican entre $1.058.088 y $1.551.789, la asignación baja a $46.099

En el tramo de ingresos entre $1.551.789 y $1.791.592, el valor es de $27.883

Mientras que para ingresos de hasta $5.603.102, el monto alcanza los $14.386 por hijo

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos, con montos que parten de $222.511 en el primer rango y se ajustan progresivamente según el nivel de ingresos del grupo familiar.

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El impacto del aumento en AUH, AUE y otras asignaciones

El incremento del 2,9% también impacta en las principales prestaciones del sistema. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $136.666 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003.

En la misma línea, la Asignación por Embarazo (AUE) también se actualiza a $136.666, y la asignación prenatal -en su primer rango de ingresos- parte desde $68.341.

A su vez, las asignaciones de pago único, como nacimiento, adopción o matrimonio, mantienen un esquema de actualización propio, con valores que se ajustan periódicamente.

Un sistema clave para sostener los ingresos

Desde ANSES remarcan que los montos pueden variar según distintos factores, como la zona geográfica, la situación laboral del titular y la composición del grupo familiar. Además, en los casos en que el cálculo arroja decimales, se realiza un redondeo al número entero superior.

Las asignaciones familiares continúan siendo una herramienta central dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que alcanzan a millones de personas y funcionan como un complemento fundamental para sostener el consumo y el ingreso de los hogares en un contexto económico desafiante.