Asignaciones Familiares ANSES: los montos que se cobran en abril 2026

La actualización fue establecida a través de la Resolución 79/2026 y se aplica a todas las prestaciones comprendidas dentro del sistema, incluyendo a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de programas sociales alcanzados por la Ley 24.714.
Este ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y forma parte del esquema de movilidad mensual, que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Uno de los cambios más relevantes que se mantiene desde marzo es que las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% de la asignación, sin la retención del 20%, siempre que ANSES valide automáticamente los controles sanitarios a través de cruces con el sistema de salud.
Cuánto se cobra por Asignación Familiar por hijo en abril 2026
Los montos de la asignación familiar varían según el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF). En la zona general, tras el aumento, los valores quedaron escalonados de la siguiente manera:
Para ingresos de hasta $1.058.088, el monto asciende a $68.341 por hijo
Para quienes se ubican entre $1.058.088 y $1.551.789, la asignación baja a $46.099
En el tramo de ingresos entre $1.551.789 y $1.791.592, el valor es de $27.883
Mientras que para ingresos de hasta $5.603.102, el monto alcanza los $14.386 por hijo
En el caso de hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos, con montos que parten de $222.511 en el primer rango y se ajustan progresivamente según el nivel de ingresos del grupo familiar.
El impacto del aumento en AUH, AUE y otras asignaciones
El incremento del 2,9% también impacta en las principales prestaciones del sistema. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $136.666 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003.
En la misma línea, la Asignación por Embarazo (AUE) también se actualiza a $136.666, y la asignación prenatal -en su primer rango de ingresos- parte desde $68.341.
A su vez, las asignaciones de pago único, como nacimiento, adopción o matrimonio, mantienen un esquema de actualización propio, con valores que se ajustan periódicamente.
Un sistema clave para sostener los ingresos
Desde ANSES remarcan que los montos pueden variar según distintos factores, como la zona geográfica, la situación laboral del titular y la composición del grupo familiar. Además, en los casos en que el cálculo arroja decimales, se realiza un redondeo al número entero superior.
Las asignaciones familiares continúan siendo una herramienta central dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que alcanzan a millones de personas y funcionan como un complemento fundamental para sostener el consumo y el ingreso de los hogares en un contexto económico desafiante.