AUH: el extra de más de $50.000 que se activa sin trámite en abril

En un escenario económico desafiante, donde los precios de los alimentos básicos siguen en alza, este refuerzo se vuelve fundamental para garantizar una alimentación adecuada durante la primera infancia.

Quiénes cobran el Complemento Leche en abril 2026

El alcance del beneficio está claramente definido. El pago se acredita de manera automática a dos grupos específicos:

Por un lado, los titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años inclusive, quienes reciben el monto por cada menor que cumpla con este requisito.

Por otro, también alcanza a personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), desde el inicio de la prestación.

En ambos casos, no es necesario realizar ninguna inscripción adicional. ANSES cruza los datos de manera automática y deposita el dinero junto con la asignación principal, lo que simplifica el acceso y evita demoras.

image.png AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

Cómo se cobra y cuándo se deposita

El Complemento Leche se paga en la misma fecha y cuenta bancaria donde se acredita la AUH o la AUE. Es decir, sigue el calendario habitual organizado por terminación de DNI.

Esto significa que los beneficiarios comenzarán a recibir el dinero a partir del 10 de abril, junto con el resto de sus prestaciones.

Para conocer el detalle exacto de la liquidación, ANSES habilitó la consulta online a través de su plataforma oficial. Desde esa fecha, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones”, donde aparece el desglose completo del pago.

Allí se identifica el concepto correspondiente al Plan de los Mil Días o Complemento Leche, lo que permite verificar si el beneficio fue acreditado correctamente.

El “combo” de abril: AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Uno de los aspectos más relevantes del sistema de prestaciones es la posibilidad de combinar distintos beneficios. En abril, esto se traduce en un ingreso significativo para muchas familias.

Por ejemplo, una madre con un hijo menor de 3 años puede recibir:

AUH (80% del total): $109.332,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $51.547

Esto da un total aproximado de $213.000 en un solo mes por un hijo, un monto que supera ampliamente los ingresos básicos de meses anteriores.

En hogares con más hijos, el ingreso puede multiplicarse. Si hay dos o tres niños, especialmente en la primera infancia, el impacto del Complemento Leche es aún mayor, ya que se paga por cada hijo que cumpla con los requisitos.

Un dato clave: la Tarjeta Alimentar no se actualiza

A diferencia del Complemento Leche, que se ajusta mensualmente por inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores desde marzo de 2024.

Actualmente, los montos son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Esto genera una diferencia importante dentro del esquema de ingresos, ya que el Complemento Leche gana protagonismo como uno de los pocos beneficios que se actualizan de forma constante.

Lo que viene: nuevos ajustes y continuidad del programa

El esquema de movilidad mensual anticipa que los montos seguirán actualizándose en los próximos meses, en función de la inflación.

Esto implica que el Complemento Leche continuará ajustándose, consolidándose como uno de los beneficios más dinámicos dentro del sistema de ANSES.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene el enfoque en la primera infancia, lo que sugiere la continuidad de este tipo de políticas en el corto plazo.