Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y cómo cobrarlo

¿Cuál es el trámite para cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar?

El procedimiento ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es sencillo pero requiere de la firma de la institución escolar. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68 desde la web de ANSES, llevarlo al establecimiento educativo para su validación y luego subir una fotografía nítida del documento al apartado "Presentar Certificado Escolar". Este paso administrativo es el que habilita formalmente el depósito del refuerzo extraordinario.

Es determinante realizar este proceso para asegurar que el extra de $85.000 llegue a la cuenta sueldo o a la tarjeta de la asignación. Al tratarse de un beneficio universal dentro del sistema de asignaciones de ANSES, no se requiere de intermediarios para su gestión. Se recomienda a los padres conservar la constancia de carga digital para cualquier consulta posterior ante el organismo, garantizando así la transparencia en la percepción de los recursos destinados al apoyo escolar.

¿Qué otros beneficios se suman a las asignaciones de ANSES en abril?

Junto con la Ayuda Escolar, las asignaciones de ANSES perciben en abril de 2026 el incremento del 2,9% por movilidad. Además del haber base ajustado, las familias de la AUH con niños pequeños reciben de forma adicional el Complemento Leche de $51.547. La combinación de estos beneficios automáticos y el extra de $85.000 conforma un soporte integral para los hogares que mantienen sus datos actualizados en el sistema previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados de forma directa para préstamos personales. Cualquier descuento imprevisto en el monto de los $85.000 o de los haberes mensuales debe ser consultado con la entidad bancaria que otorgó financiamiento previo. Mantener la regularidad escolar es el único requisito de fondo para asegurar que el flujo de asignaciones y extras se mantenga estable durante el resto del ciclo lectivo 2026.