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Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y cómo cobrarlo

Se oficializó el procedimiento para percibir la Ayuda Escolar Anual destinada a cubrir los gastos del ciclo lectivo 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social habilita el pago de $85.000 para los titulares de AUH y SUAF que cumplan con la presentación del certificado de escolaridad durante el mes de abril.

Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y cómo cobrarlo

Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de las prestaciones familiares ya pueden gestionar el ingreso extraordinario destinado al apoyo educativo. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES permiten destrabar el cobro de un extra de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un beneficio que busca amortiguar los costos de materiales e indumentaria. Este monto, de carácter anual, es una herramienta clave para miles de hogares que buscan equilibrar su presupuesto frente a los aumentos mensuales de la canasta básica.

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El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que, si bien una gran parte del padrón cobró de oficio en marzo, quienes aún no lo recibieron deben realizar un trámite digital. Para acceder a los $85.000 en el marco de las asignaciones de ANSES, es requisito obligatorio cargar el certificado escolar en la plataforma oficial del organismo. Una vez validada la asistencia del alumno por parte del ente previsional, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular de la asignación.

¿Cómo consultar si te corresponde el extra de $85.000 de ANSES?

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Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y c&oacute;mo cobrarlo

Asignaciones de ANSES en abril: todo sobre el refuerzo de $85.000 y cómo cobrarlo

Para saber si están habilitados para este pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de asignaciones de ANSES deben verificar que sus hijos tengan entre 45 días y 17 años inclusive. El beneficio alcanza tanto a la Asignación Universal por Hijo como a los trabajadores registrados bajo el régimen SUAF, siempre que se cumpla con la escolarización en instituciones de enseñanza oficial reconocida por el Estado.

El estado del trámite puede seguirse a través de la sección "Hijas e Hijos" en Mi ANSES, donde figura si el certificado escolar ya fue procesado o si falta alguna validación. En caso de que el extra de $85.000 no figure en la liquidación de abril de 2026, el beneficiario debe iniciar la carga digital de inmediato. Una vez aprobado el documento por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el pago se libera en un plazo de hasta 60 días, sumándose al haber con aumento por movilidad.

¿Cuál es el trámite para cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar?

El procedimiento ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es sencillo pero requiere de la firma de la institución escolar. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68 desde la web de ANSES, llevarlo al establecimiento educativo para su validación y luego subir una fotografía nítida del documento al apartado "Presentar Certificado Escolar". Este paso administrativo es el que habilita formalmente el depósito del refuerzo extraordinario.

Es determinante realizar este proceso para asegurar que el extra de $85.000 llegue a la cuenta sueldo o a la tarjeta de la asignación. Al tratarse de un beneficio universal dentro del sistema de asignaciones de ANSES, no se requiere de intermediarios para su gestión. Se recomienda a los padres conservar la constancia de carga digital para cualquier consulta posterior ante el organismo, garantizando así la transparencia en la percepción de los recursos destinados al apoyo escolar.

¿Qué otros beneficios se suman a las asignaciones de ANSES en abril?

Junto con la Ayuda Escolar, las asignaciones de ANSES perciben en abril de 2026 el incremento del 2,9% por movilidad. Además del haber base ajustado, las familias de la AUH con niños pequeños reciben de forma adicional el Complemento Leche de $51.547. La combinación de estos beneficios automáticos y el extra de $85.000 conforma un soporte integral para los hogares que mantienen sus datos actualizados en el sistema previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados de forma directa para préstamos personales. Cualquier descuento imprevisto en el monto de los $85.000 o de los haberes mensuales debe ser consultado con la entidad bancaria que otorgó financiamiento previo. Mantener la regularidad escolar es el único requisito de fondo para asegurar que el flujo de asignaciones y extras se mantenga estable durante el resto del ciclo lectivo 2026.

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