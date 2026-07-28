Asignaciones familiares: el Gobierno confirmó las fechas de cobro de agosto 2026

¿Qué montos se acreditan de forma unificada en el cronograma?

Las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el haber correspondiente incrementado por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 1,9% de inflación. A este valor de base de la seguridad social se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, subsidio que se transfiere en la misma fecha de cobro de forma automatizada.

No se requiere realizar filas físicas en las sucursales bancarias ni gestiones de validación presencial en las delegaciones del organismo para percibir el aumento mensual. Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta previsional de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos.

¿Cómo corroborar el estado contable y la boca de expendio asignada?

La consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026

Se informa que las jornadas de depósito se organizaron según el último dígito del Documento Nacional de Identidad del titular. El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas: