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El sugestivo gesto de Zaira Nara que alimentó fuertes rumores de pelea con Wanda Nara: qué hizo

Zaira Nara y Wanda Nara quedaron en el centro de la escena luego de algunos mensajes cruzados en redes que despertaron versiones de una posible pelea entre las hermanas.

28 jul 2026, 15:39
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En medio de la fuerte disputa que mantiene con Mauro Icardi, desde Italia Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un nuevo conflicto que habría salpicado a su entorno más cercano. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la versión de un supuesto distanciamiento entre la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y su hermana menor, Zaira Nara.

La polémica surgió luego de que Wanda compartiera una llamativa publicación en sus redes sociales con un mensaje que despertó todo tipo de sospechas entre sus seguidores. La empresaria escribió: "Pensé que eras de mi team", acompañado por un emoji de un corazón partido, una frase que rápidamente generó especulaciones sobre la identidad de la persona a la que estaba dirigida.

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Tras ese posteo, comenzaron a circular diferentes teorías sobre quién podría haber sido el destinatario de la indirecta. Entre los nombres que aparecieron en escena estuvieron Martín Migueles, Kennys Palacios y Nora Colosimo, todos integrantes del círculo cercano de la mediática. Sin embargo, una publicación realizada por Yanina Latorre terminó alimentando la versión de que la persona señalada sería nada menos que su propia hermana.

La panelista dejó un mensaje en sus redes donde hizo referencia a un posible nuevo escándalo familiar y apuntó a una situación entre dos figuras conocidas. "¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas", expresó, en clara alusión a las hermanas Nara.

A partir de allí, los usuarios comenzaron a observar distintos movimientos en las cuentas de Instagram de ambas protagonistas. Fue allí que muchos internautas notaron que Zaira Nara había dejado de seguir a Wanda Nara en su perfil personal de Instagram, aunque continúa vinculada a las cuentas relacionadas con sus actividades laborales.

Lo cierto es que, hasta el momento, ninguna de las dos hermanas realizó declaraciones públicas sobre el supuesto enfrentamiento ni explicó qué habría generado este presunto alejamiento. Por ese motivo, todavía se desconoce si existe una verdadera crisis entre ellas o si se trata de una situación pasajera.

Mientras tanto, en redes sociales algunos seguidores también plantearon otra posibilidad: que el misterioso mensaje de Wanda pudiera formar parte de una estrategia para generar expectativa y captar la atención del público, algo que la empresaria suele hacer con frecuencia.

Qué dijo Wanda Nara contra Mauro Icardi y por qué sus fuertes críticas vuelven a generar revuelo

En medio del conflicto judicial que mantiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora volvió a expresar su enojo públicamente a través de las redes sociales. La nueva polémica surgió luego del robo ocurrido en la vivienda que la mediática tiene en Milán, donde además se produjo la pérdida de la documentación de sus hijas, una situación que habría generado mayores dificultades para el regreso de las niñas a la Argentina.

Desde sus historias de Instagram, Wanda Nara apuntó nuevamente contra su expareja y cuestionó su actitud frente al problema que atraviesa la familia. La empresaria hizo referencia a la necesidad de que Mauro Icardi firme los documentos correspondientes para poder avanzar con los trámites pendientes.

“Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van diez días del robo, se mostró brindando y festejando a minutos de dónde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina”, escribió la conductora en una serie de mensajes publicados en sus redes.

Luego, Wanda continuó con sus fuertes declaraciones y volvió a remarcar su postura sobre las responsabilidades económicas y familiares. “Rey tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene los chicos. O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar”, lanzó contra el futbolista.

Finalmente, la mediática cerró su descargo con una nueva crítica hacia Icardi: “Baby gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos”. El mensaje volvió a poner en el centro de la escena la disputa entre ambos, mientras el delantero continúa en la búsqueda de un nuevo equipo tras finalizar su vínculo contractual con el Galatasaray de Turquía.

     

 

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