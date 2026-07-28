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ANSES: cómo pedir el extra de $56.901 por hijo en agosto 2026

Se oficializó el reajuste del Complemento Leche del Plan Mil Días tras la inflación del 1,9%. La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el canal web para validar la documentación y activar la transferencia de bolsillo.

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ANSES: cómo pedir el extra de $56.901 por hijo en agosto 2026

ANSES: cómo pedir el extra de $56.901 por hijo en agosto 2026

El Gobierno nacional oficializó el nuevo importe directo para la asistencia alimentaria de los menores en sus primeros años de vida. Tras aplicarse el reajuste del 1,9% por movilidad mensual, el Complemento Leche de la seguridad social alcanzará un pago neto en mano de $56.901 por cada hijo registrado, constituyendo una ayuda económica para la compra de alimentos esenciales y fórmulas lácteas.

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Si bien la mayoría de los titulares cobra esta suma de forma directa junto a sus haberes habituales, el organismo mantiene abiertas sus vías digitales para que aquellos beneficiarios con datos desactualizados o faltantes puedan gestionar la habilitación del dinero de forma remota.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el adicional de $56.901 en mano?

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ANSES: cómo pedir el extra de $56.901 por hijo en agosto 2026

Este plus económico de $56.901 netos por hijo forma parte del programa integral Plan de los Mil Días. Está destinado a las embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años de edad inclusive.

El beneficio se aplica de forma de oficio individual por cada menor que cumpla el rango etario establecido. Por ejemplo, una familia con dos niños menores de 3 años cobrará un monto total acumulado de $113.802 netos por este concepto directo en su misma cuenta bancaria.

¿Cómo realizar el trámite en Mi ANSES para destrabar el pago pendiente?

En los casos donde el extra de $56.901 no se acredite automáticamente, la gestión para solicitar la liquidación se realiza a través de la plataforma virtual Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe verificar la sección "Hijos y Familia" para constatar que los vínculos parentales figuren aprobados en el sistema informático.

Si se detectan inconsistencias, el usuario debe cargar una fotografía legible de la partida de nacimiento y de los Documentos Nacionales de Identidad del grupo familiar. Una vez procesada y validada la información por los sistemas del Estado, la liquidación se incorpora al calendario del mes inmediato posterior de forma automática.

¿Cuáles son los límites de compatibilidad para este beneficio?

El Complemento Leche es plenamente compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar y la AUH. No obstante, quedan excluidos del beneficio de oficio los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas del padrón SUAF tradicional, focalizando la transferencia en los sectores con mayores necesidades de cobertura.

Fechas de cobro: días de pago del Complemento Leche en agosto de 2026

El monto de $56.901 se acredita en la misma fecha asignada para el cobro de la AUH:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

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  • ANSES: El Complemento Leche del Plan Mil Días se ajustó a $56.901 por hijo.
  • Trámite: Se puede validar documentación vía web para activar el pago.
  • Fechas de cobro: Los pagos se acreditan en agosto según terminación de DNI.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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