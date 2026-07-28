ANSES: cómo pedir el extra de $56.901 por hijo en agosto 2026

¿Cómo realizar el trámite en Mi ANSES para destrabar el pago pendiente?

En los casos donde el extra de $56.901 no se acredite automáticamente, la gestión para solicitar la liquidación se realiza a través de la plataforma virtual Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe verificar la sección "Hijos y Familia" para constatar que los vínculos parentales figuren aprobados en el sistema informático.

Si se detectan inconsistencias, el usuario debe cargar una fotografía legible de la partida de nacimiento y de los Documentos Nacionales de Identidad del grupo familiar. Una vez procesada y validada la información por los sistemas del Estado, la liquidación se incorpora al calendario del mes inmediato posterior de forma automática.

¿Cuáles son los límites de compatibilidad para este beneficio?

El Complemento Leche es plenamente compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar y la AUH. No obstante, quedan excluidos del beneficio de oficio los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas del padrón SUAF tradicional, focalizando la transferencia en los sectores con mayores necesidades de cobertura.

Fechas de cobro: días de pago del Complemento Leche en agosto de 2026

El monto de $56.901 se acredita en la misma fecha asignada para el cobro de la AUH: