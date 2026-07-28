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Copa Sudamericana: qué necesitan Boca, Lanús y Tigre para avanzar a los octavos de final

Boca, Lanús y Tigre juegan las revanchas de los 16avos de la Copa Sudamericana tras ganar en la ida. Qué necesitan para clasificar a octavos de final.

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Copa Sudamericana: qué necesitan Boca, Lanús y Tigre para avanzar a los octavos de final

La agenda internacional del fútbol sudamericano entra en etapas de definición con una representación destacada de equipos nacionales en el plano continental. Boca, Lanús y Tigre son los tres clubes argentinos en 16avos. de final del certamen continental y esta semana buscarán sellar su pasaje a la próxima ronda, en medio del desarrollo simultáneo del torneo local.

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Leandro Paredes jugará ante OHiggins. (Foto: Prensa Boca) 

La doble competencia obligó a reprogramar los compromisos en el plano doméstico para priorizar las llaves eliminatorias. Mientras esta semana ya se juega la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, hay tres clubes que postergaron sus partidos debido a que se encuentran disputando los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Boca, Lanús y Tigre lograron triunfos en sus partidos de ida y buscarán sellar su clasificación a octavos de final, donde ya conocen a sus potenciales rivales.

Qué necesita Boca ante O'Higgins para clasificar a octavos de final

El conjunto xeneize intentará recuperarse del tropiezo sufrido en la liga doméstica cuando le toque actuar en condición de visitante. Este jueves desde las 21.30, el Xeneize deberá viajar a Chile para enfrentar a O'Higgins en el Estadio El Teniente. Golpeado por la dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra por el debut en el torneo doméstico, el elenco de Rodolfo Arruabarrena buscará hacer valer el triunfo 1-0 en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel y avanzar a la próxima ronda, donde espera Recoleta de Paraguay, que fue líder del grupo con Santos (segundo), San Lorenzo y Deportivo Cuenca (eliminados).

Qué resultado precisa Lanús ante Cienciano en la altura de Cusco

Por su parte, la escuadra del sur del Gran Buenos Aires afrontará un duro desafío geográfico para ratificar la diferencia construida como local. El miércoles a las 21.30, el Granate tendrá un largo viaje hasta Cusco, lugar en el que se medirá ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En La Fortaleza, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso por 2-0 con los tantos de Franco Watson y Ramiro Carrera pese a sufrir la expulsión de Lucas Besozzi. En caso de aguantar los dos goles de ventaja en Perú, tendrá una dura parada ante Botafogo, que le ganó el grupo a Racing (eliminado), Caracas (segundo) e Independiente Petrolero.

Cómo llega Tigre a la revancha frente a Nacional de Uruguay

En una posición de mayor tranquilidad encarará su duelo el cuadro de Victoria tras el contundente marcador obtenido fuera de casa. El que tiene un panorama mucho más favorable es el Matador, que se trajo una enorme goleada por 3-0 de Montevideo ante Nacional gracias a los goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera. Luego de caer en el estreno por el Torneo Apertura ante Estudiantes de Río Cuarto, este martes a las 19 recibirá al Bolso en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria y, de avanzar, jugará en octavos de final ante Montevideo City Torque, también de Uruguay.

Cómo se juegan las revanchas de los 16avos de la Copa Sudamericana

El cronograma completo de partidos definitorios incluye los siguientes enfrentamientos de la semana:

  • Martes 28 de julio: 19.00 | Tigre (3) vs. (0) Nacional; 21.30 | Santos (4) vs. (1) Universidad Central.

  • Miércoles 29 de julio: 19.00 | Vasco da Gama (2) vs. (2) Independiente Medellín; 21.30 | Cienciano (0) vs. (2) Lanús; 21.30 | Bragantino (0) vs. (0) Sporting Cristal.

  • Jueves 30 de julio: 19.00 | Gremio (2) vs. (3) Bolívar; 21.30 | O'Higgins (0) vs. (1) Boca; 21.30 | Caracas (0) vs. (2) Independiente Santa Fe.

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