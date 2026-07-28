Copa Sudamericana: qué necesitan Boca, Lanús y Tigre para avanzar a los octavos de final

Cómo llega Tigre a la revancha frente a Nacional de Uruguay

En una posición de mayor tranquilidad encarará su duelo el cuadro de Victoria tras el contundente marcador obtenido fuera de casa. El que tiene un panorama mucho más favorable es el Matador, que se trajo una enorme goleada por 3-0 de Montevideo ante Nacional gracias a los goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera. Luego de caer en el estreno por el Torneo Apertura ante Estudiantes de Río Cuarto, este martes a las 19 recibirá al Bolso en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria y, de avanzar, jugará en octavos de final ante Montevideo City Torque, también de Uruguay.

Cómo se juegan las revanchas de los 16avos de la Copa Sudamericana

El cronograma completo de partidos definitorios incluye los siguientes enfrentamientos de la semana: