Javier Milei confirmó el SUAF para monotributistas: de cuánto es en agosto

¿Cuáles son los límites de ingresos para no perder la asignación familiar?

El Estado impone topes máximos de ingresos individuales para mantener el derecho a cobrar el salario familiar. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el techo individual pautado por decreto del Ejecutivo, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

En el caso particular de los monotributistas, existe una incompatibilidad total para percibir salarios familiares a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos contribuyentes que superen los umbrales de facturación permitidos dejan de percibir la prestación por hijo de forma definitiva.

¿Qué controles realiza el Estado los requisitos del padrón SUAF?

La entidad previsional realiza cruzamientos de información sistemáticos con el fisco nacional para verificar la consistencia de los ingresos declarados. Si el contribuyente mantiene sus cuotas al día y sus datos filiales validados por la administración, el aumento del 1,9% se aplicará automáticamente en su cuenta sin gestiones extras.

Las asignaciones bajo la modalidad SUAF son incompatibles con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes pueden comprobar su liquidación accediendo al portal oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en agosto de 2026

Las fechas de pago del salario familiar coinciden con el calendario de las asignaciones sociales: