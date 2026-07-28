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¿QUÉ LE PASÓ?

Lourdes Fernández relató el fuerte accidente que sufrió en la calle: 'Me duele la dignidad

Lourdes Fernández compartió un video donde habló del accidente que sufrió en la vía pública.

28 jul 2026, 15:41
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Lourdes Fernández relató el fuerte accidente que sufrió en la calle: Me duele la dignidad

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Lourdes Fernández relató el fuerte accidente que sufrió en la calle: 'Me duele la dignidad

Lourdes Fernández volvió a compartir una divertida anécdota de su vida cotidiana, aunque esta vez el episodio terminó preocupando a sus seguidores. La cantante de Bandana contó, a través de sus redes sociales, que sufrió una fuerte caída mientras caminaba por la calle y relató con humor cómo vivió el accidente.

Con su característico sentido del humor, la artista arrancó el relato sin filtro: "Ayer me pegué un palo, me caí en la calle como una vieja. Quedé toda desparramada como una estrella de mar".

Después explicó cuál fue el motivo del tropiezo y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Metí el pie en un agujerito, pero por suerte solo me quedó una frutillita", contó en referencia a la lastimadura.

Lourdes reveló que terminó con dolores musculares y que incluso necesitó hacerse masajes descontracturantes tras el golpe.

Sin embargo, contó que lo que más la afectó no fue el dolor físico sino la vergüenza frente a quienes presenciaron la escena: "Lo que más me duele es la dignidad porque antes te levantabas, pero ahora me caí estiradísima en el pavimento", bromeó, provocando la risa de sus seguidores. Así, la cantante transformó un mal momento en una divertida anécdota y dejó en claro que, más allá del susto, el episodio no pasó a mayores.

¿Cómo está la relación de Lourdes Fernández y su mamá?

Tras atravesar una fuerte crisis provocada por el aislamiento y la violencia de género que sufría la cantante, la relación entre Lourdes Fernández y su madre, Mabel López, se encuentra hoy en una etapa de profunda sanación y reconciliación.

Aunque inicialmente la artista se enojó cuando su madre denunció la situación para rescatarla en octubre de 2025, el vínculo logró recomponerse semanas después mediante un emotivo reencuentro familiar; hoy en día, Mabel se ha consolidado como un pilar fundamental en la red de contención de la ex Bandana, quien agradece públicamente su acompañamiento en este proceso de recuperación.

     

 

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