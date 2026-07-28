Lourdes Fernández relató el fuerte accidente que sufrió en la calle: 'Me duele la dignidad

Sin embargo, contó que lo que más la afectó no fue el dolor físico sino la vergüenza frente a quienes presenciaron la escena: "Lo que más me duele es la dignidad porque antes te levantabas, pero ahora me caí estiradísima en el pavimento", bromeó, provocando la risa de sus seguidores. Así, la cantante transformó un mal momento en una divertida anécdota y dejó en claro que, más allá del susto, el episodio no pasó a mayores.

¿Cómo está la relación de Lourdes Fernández y su mamá?

Tras atravesar una fuerte crisis provocada por el aislamiento y la violencia de género que sufría la cantante, la relación entre Lourdes Fernández y su madre, Mabel López, se encuentra hoy en una etapa de profunda sanación y reconciliación.

Aunque inicialmente la artista se enojó cuando su madre denunció la situación para rescatarla en octubre de 2025, el vínculo logró recomponerse semanas después mediante un emotivo reencuentro familiar; hoy en día, Mabel se ha consolidado como un pilar fundamental en la red de contención de la ex Bandana, quien agradece públicamente su acompañamiento en este proceso de recuperación.