La polémica frase de Pincoya contra Cola tras su eliminación de Gran Hermano

Pero uno de los momentos más llamativos llegó inmediatamente después de la eliminación. Pincoya se acercó a Majluf, la abrazó y, mirando directamente a cámara, aprovechó la situación para enviarle un mensaje al público que sigue el reality desde afuera: "Gracias, gente, por apoyar".

Sin embargo, la celebración no terminó allí. En medio del festejo por la continuidad de Majluf, Pincoya volvió a apuntar contra Cola con una durísima frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más fuertes de la gala: "Que se vaya ese mugroso de mierda".

Mientras tanto, Cola continuó con su despedida y saludó a todos los participantes antes de dejar la casa. A pesar de las fuertes palabras que recibió durante su salida, mantuvo una actitud tranquila y se mostró dispuesto a cerrar su paso por Gran Hermano Generación Dorada de la mejor manera.

Cómo fue el desesperado reclamo de Pincoya tras la visita de su hermana en el Congelados de Gran Hermano

La visita de Paola, la hermana de Pincoya, conmovió profundamente este jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), durante una nueva edición del Congelados. Aunque el encuentro estuvo lleno de abrazos, besos y palabras de cariño, cuando la dinámica terminó, la participante chilena no pudo contener la emoción y protagonizó un momento desgarrador.

Apenas cruzó la puerta de la casa, Paola se mostró orgullosa de su hermana y buscó transmitirle calma con un mensaje repleto de afecto. "Lo que me costó llegar acá, pero lo logré", "Te amo", "Estamos contentos", "Sé tu misma, juega", "Qué linda que estás", fueron algunas de las frases que le dedicó mientras la abrazaba con fuerza.

Sin embargo, cuando finalizó el Congelados y los jugadores pudieron volver a moverse, Pincoya corrió desesperada hacia una de las puertas y rompió en llanto.

"Paola, por qué no me dijiste más cosas de Felipe. ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?", gritó entre lágrimas, completamente quebrada por la emoción. Al verla así, sus compañeros se acercaron para contenerla. "Te dijo que todo está bien", intentó calmarla Yanina Zilli.

Pero la chilena, aún conmovida, explicó el motivo de su angustia: "Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas".

Ante su desesperación, Zilli volvió a recordarle las palabras que había escuchado de su familia: "Dijo que está todo bien, que juegues, que te ríass, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que están felices, que Felipe está bien, que está grande".

Aun así, Pincoya reveló cuál era la preocupación que más la afectaba: "Quería que me dijera que mamá está bien". Mientras sus compañeros intentaban calmarla, todos coincidieron en asegurarle que ese mensaje también había estado presente en la visita y le pidieron que se quedara tranquila.