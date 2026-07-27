La contundente señal de que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: "Reapareció..."

La aparición de Colapinto nuevamente en Raya rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores de la Fórmula 1 y quienes siguen de cerca su vínculo con Reficco. El dato, por sí solo, alimentó las versiones de que la pareja podría estar atravesando una crisis o incluso haber terminado su relación.

Pero además apareció otra hipótesis alrededor de cómo se conoció la supuesta vuelta del piloto a la aplicación. En las redes sociales comenzaron a circular distintas teorías sobre quién pudo haber filtrado la información. "Hay mucha especulación en las redes que siguen a la F1 sbre quién pudo haber filtrado que Franco volvió a esta app de citas, dicen que podría haber sido la mismísima Maia Reficco", señaló Calabró.

Cómo fue el llamativo posteo de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto

Después de que en LAM (América TV) se confirmara la ruptura entre Franco Colapinto y Maia Reficco, la actriz compartió un posteo en sus redes que no pasó desapercibido.

En el programa conducido por Ángel de Brito, los panelistas aseguraron que el piloto argentino y la artista decidieron poner fin a su relación. Aunque ninguno de los dos habló públicamente del tema, una publicación de Reficco en Instagram despertó la curiosidad de sus seguidores.

A través de sus historias, la joven compartió “The Light in the Painting”, de Lizzy McAlpine, acompañada por cuatro emojis de carita angustiada, un detalle que rápidamente generó todo tipo de interpretaciones.

La elección del tema no fue casual y llamó la atención por el sentido de su letra. La canción habla de un amor profundo y duradero, de la marca que una persona deja en la vida de otra y de esos lazos que permanecen vivos en la memoria. Con la metáfora de “la luz en una pintura”, McAlpine retrata a alguien que sigue iluminando incluso los recuerdos más lejanos.