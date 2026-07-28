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Vaca Muerta

Tras su respaldo al plan económico de Javier Milei, Kristalina Georgieva llega a Vaca Muerta

La titular del FMI visitará el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. Antes, elogió la baja de la inflación, el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

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Kristalina Georgieva llega a Vaca Muerta y respalda el plan económico de Javier Milei. 

Kristalina Georgieva llega a Vaca Muerta y respalda el plan económico de Javier Milei. 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará este martes a la provincia de Neuquén para recorrer por primera vez Vaca Muerta. Se trata de la primera visita de una máxima autoridad del organismo a la formación de hidrocarburos no convencionales, en un gesto que el Gobierno interpreta como un reconocimiento al potencial energético de la Argentina.

Leé también Georgieva ratificó su apoyo al plan económico y destacó que "superó la meta de acumulación de reservas"
El ministro Luis Caputo, junto a Kristalina Georgieva (Foto: rsfotos/unar).

Georgieva llegará al bloque Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El yacimiento se encuentra a unos diez kilómetros de Añelo y a 180 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

Desde la Casa Rosada destacan el papel estratégico que tiene Vaca Muerta para el fortalecimiento de las reservas internacionales y la consolidación de la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, la presencia de la titular del FMI en el yacimiento es considerada por el Gobierno como un respaldo al potencial del sector energético y su capacidad para generar divisas.

La visita a Neuquén será el cierre de la agenda que Georgieva desarrolló este lunes, cuando mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del gabinete.

Durante una conferencia de prensa junto a Caputo, la funcionaria del FMI resaltó el potencial energético del país y la posibilidad de que el desarrollo de Vaca Muerta contribuya a la generación de divisas y al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica.

El propio Caputo explicó el interés de Georgieva por conocer el yacimiento. "Quiere ver cómo se desarrolla Vaca Muerta con sus propios ojos", afirmó el ministro durante una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

Según detalló, la titular del FMI está especialmente interesada en conocer el desarrollo energético del país y había manifestado su intención de observar de primera mano el avance de Vaca Muerta.

Kristalina Georgieva elogió la gestión de Javier Milei

Durante su estadía en la Argentina, Georgieva mantuvo una intensa agenda de reuniones. Además de sus encuentros con Milei y Caputo, conversó con integrantes del gabinete ampliado y con las principales figuras del equipo económico.

La directora gerente del FMI aseguró que la Argentina atraviesa una "situación más sana" desde la llegada de Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, y destacó el "progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera".

Entre los principales avances, Georgieva mencionó la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia del país. Sin embargo, advirtió que todavía quedan desafíos pendientes, entre ellos la necesidad de generar más puestos de trabajo formales y recuperar el consumo interno.

La funcionaria también respaldó el proyecto del Gobierno para reformar la carta orgánica del Banco Central, una iniciativa que todavía no inició su recorrido en el Congreso.

Según explicó Milei, la reforma apunta a que la entidad vuelva a tener como principal objetivo preservar el valor de la moneda y, al mismo tiempo, impedir el financiamiento del Estado.

Caputo aseguró que el Presidente le explicó a Georgieva los detalles de la iniciativa y sostuvo que la titular del FMI "se fue muy contenta" tras conocer el proyecto.

Por otra parte, la directora gerente del organismo descartó que la Argentina necesite actualmente un apoyo financiero adicional del FMI y destacó la política de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central, que actualmente rondan los US$49.000 millones.

Luego de su recorrido por Vaca Muerta, Georgieva continuará su gira regional y viajará a Uruguay. Allí tiene previsto reunirse este jueves con el presidente de ese país, Yamandú Orsi.

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