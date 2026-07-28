Tras su respaldo al plan económico de Javier Milei, Kristalina Georgieva llega a Vaca Muerta

Durante una conferencia de prensa junto a Caputo, la funcionaria del FMI resaltó el potencial energético del país y la posibilidad de que el desarrollo de Vaca Muerta contribuya a la generación de divisas y al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica.

El propio Caputo explicó el interés de Georgieva por conocer el yacimiento. "Quiere ver cómo se desarrolla Vaca Muerta con sus propios ojos", afirmó el ministro durante una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

Según detalló, la titular del FMI está especialmente interesada en conocer el desarrollo energético del país y había manifestado su intención de observar de primera mano el avance de Vaca Muerta.

Kristalina Georgieva elogió la gestión de Javier Milei

Durante su estadía en la Argentina, Georgieva mantuvo una intensa agenda de reuniones. Además de sus encuentros con Milei y Caputo, conversó con integrantes del gabinete ampliado y con las principales figuras del equipo económico.

La directora gerente del FMI aseguró que la Argentina atraviesa una "situación más sana" desde la llegada de Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, y destacó el "progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera".

Entre los principales avances, Georgieva mencionó la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia del país. Sin embargo, advirtió que todavía quedan desafíos pendientes, entre ellos la necesidad de generar más puestos de trabajo formales y recuperar el consumo interno.

La funcionaria también respaldó el proyecto del Gobierno para reformar la carta orgánica del Banco Central, una iniciativa que todavía no inició su recorrido en el Congreso.

Según explicó Milei, la reforma apunta a que la entidad vuelva a tener como principal objetivo preservar el valor de la moneda y, al mismo tiempo, impedir el financiamiento del Estado.

Caputo aseguró que el Presidente le explicó a Georgieva los detalles de la iniciativa y sostuvo que la titular del FMI "se fue muy contenta" tras conocer el proyecto.

Por otra parte, la directora gerente del organismo descartó que la Argentina necesite actualmente un apoyo financiero adicional del FMI y destacó la política de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central, que actualmente rondan los US$49.000 millones.

Luego de su recorrido por Vaca Muerta, Georgieva continuará su gira regional y viajará a Uruguay. Allí tiene previsto reunirse este jueves con el presidente de ese país, Yamandú Orsi.