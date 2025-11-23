AUH con aumento: así quedan los montos en diciembre 2025 y cuánto se suma con Tarjeta Alimentar

Así queda el monto:

Monto total AUH: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493 (se cobra una vez al año tras presentar la Libreta)

Este incremento impacta sobre todo en hogares monoparentales y en familias numerosas, donde la AUH es un componente central del ingreso mensual.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en diciembre

La AUH para hijos con discapacidad también se ajusta por movilidad y mantiene siempre un valor superior:

Monto total: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención (20%): $79.739,40

Este grupo accede al mismo sistema de acreditación mediante la Libreta AUH, debiendo cumplir controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_asignacion

¿Cuánto aumenta la Asignación Universal por Embarazo (AUE)?

La AUE queda equiparada a la AUH, por lo que también asciende a $122.467 en diciembre.

Monto total AUE: $122.467

Pago mensual: $97.974

Retención: $24.493

La AUE se abona desde la semana 12 de gestación y permanece activa hasta el nacimiento. Mantiene los mismos requisitos que la AUH y el mismo esquema de retención.

Ingreso total en diciembre 2025: AUH + Tarjeta Alimentar

Además del aumento, quienes cobran AUH y AUE reciben la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y destinada a la compra de alimentos básicos.

Si bien este programa mantiene los montos que se pagan desde 2024, la combinación con el aumento de AUH genera un ingreso mensual total mucho mayor.

Ingreso total en diciembre 2025 por cantidad de hijos Familias con 1 hijo o embarazo

AUH/AUE: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Ingreso total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Ingreso total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Ingreso total: $401.984

La Tarjeta Alimentar se mantiene como el refuerzo más importante para hogares con menores ingresos, especialmente frente al aumento sostenido del precio de los alimentos.

¿Qué pasa con la retención del 20% en diciembre?

La retención del 20% continúa vigente y no sufre modificaciones. ANSES descuenta ese porcentaje todos los meses y lo devuelve una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH o el formulario PS 1.47.

La Libreta acredita tres puntos esenciales:

Asistencia escolar

Controles de salud

Calendario de vacunación

Quienes ya entregaron la Libreta 2024 están cobrando el acumulado entre junio y diciembre.

Quienes aún no la presentaron deben hacerlo antes del 31 de diciembre para no perder el derecho al cobro total anual retenido.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Aunque ANSES todavía no publicó el calendario final, el organismo anticipó que podría haber ajustes por los feriados de noviembre y diciembre.

Las fechas estimadas son:

PNC: primera semana del mes

AUH y AUE: entre la segunda y tercera semana, según terminación de DNI

Aguinaldo: se acredita automáticamente para quienes sí lo perciben (no incluye AUH ni AUE)

Las acreditaciones se realizan de lunes a viernes y dependen de la disponibilidad del Banco Nación y billeteras digitales como Cuenta DNI o BNA+.