Previsional
AUH
Aumento
Previsional

AUH con aumento: así quedan los montos en diciembre 2025 y cuánto se suma con Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó el aumento del 2,3% que actualiza los montos de la AUH y la AUE desde diciembre 2025. Así quedan los nuevos valores, cuánto se cobra por hijo, cuánto se retiene, cómo impacta la Tarjeta Alimentar y qué deben hacer las familias para no perder el 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que entrarán en vigencia desde diciembre de 2025. La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual, que ajusta las prestaciones según la inflación oficial. En esta ocasión, corresponde un incremento del 2,3% respecto de noviembre.

El adicional de $160.000 que ANSES suma para la AUH en diciembre: a quién le corresponde
A quién le corresponde el plus de $160.000 de ANSES (Foto: archivo).

El aumento llega en un mes clave para millones de familias argentinas, marcado por el impacto de las fiestas, los aumentos estacionales en alimentos, transporte y útiles para el verano, y la expectativa por el aguinaldo, que aunque no se aplica a AUH y AUE, sí refuerza el ingreso de otros integrantes del hogar.

¿Cuánto aumenta la AUH en diciembre 2025?

Con la suba del 2,3%, la AUH pasa a ser de $122.467 por hijo.

Como todos los meses, ANSES deposita el 80% del valor, mientras que el 20% queda retenido para su posterior cobro mediante la Libreta AUH.

Así queda el monto:

  • Monto total AUH: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención (20%): $24.493 (se cobra una vez al año tras presentar la Libreta)

Este incremento impacta sobre todo en hogares monoparentales y en familias numerosas, donde la AUH es un componente central del ingreso mensual.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en diciembre

La AUH para hijos con discapacidad también se ajusta por movilidad y mantiene siempre un valor superior:

  • Monto total: $398.697

  • Pago mensual (80%): $318.957,60

  • Retención (20%): $79.739,40

Este grupo accede al mismo sistema de acreditación mediante la Libreta AUH, debiendo cumplir controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_asignacion

¿Cuánto aumenta la Asignación Universal por Embarazo (AUE)?

La AUE queda equiparada a la AUH, por lo que también asciende a $122.467 en diciembre.

  • Monto total AUE: $122.467

  • Pago mensual: $97.974

  • Retención: $24.493

La AUE se abona desde la semana 12 de gestación y permanece activa hasta el nacimiento. Mantiene los mismos requisitos que la AUH y el mismo esquema de retención.

Ingreso total en diciembre 2025: AUH + Tarjeta Alimentar

Además del aumento, quienes cobran AUH y AUE reciben la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y destinada a la compra de alimentos básicos.

Si bien este programa mantiene los montos que se pagan desde 2024, la combinación con el aumento de AUH genera un ingreso mensual total mucho mayor.

Ingreso total en diciembre 2025 por cantidad de hijos Familias con 1 hijo o embarazo

  • AUH/AUE: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Ingreso total: $150.224

Familias con 2 hijos

  • AUH: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Ingreso total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

  • AUH: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Ingreso total: $401.984

La Tarjeta Alimentar se mantiene como el refuerzo más importante para hogares con menores ingresos, especialmente frente al aumento sostenido del precio de los alimentos.

¿Qué pasa con la retención del 20% en diciembre?

La retención del 20% continúa vigente y no sufre modificaciones. ANSES descuenta ese porcentaje todos los meses y lo devuelve una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH o el formulario PS 1.47.

La Libreta acredita tres puntos esenciales:

  • Asistencia escolar

  • Controles de salud

  • Calendario de vacunación

Quienes ya entregaron la Libreta 2024 están cobrando el acumulado entre junio y diciembre.

Quienes aún no la presentaron deben hacerlo antes del 31 de diciembre para no perder el derecho al cobro total anual retenido.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Aunque ANSES todavía no publicó el calendario final, el organismo anticipó que podría haber ajustes por los feriados de noviembre y diciembre.

Las fechas estimadas son:

  • PNC: primera semana del mes

  • AUH y AUE: entre la segunda y tercera semana, según terminación de DNI

  • Aguinaldo: se acredita automáticamente para quienes sí lo perciben (no incluye AUH ni AUE)

Las acreditaciones se realizan de lunes a viernes y dependen de la disponibilidad del Banco Nación y billeteras digitales como Cuenta DNI o BNA+.

