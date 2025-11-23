A24.com

La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi y los hinchas del Galatasaray explotaron: qué le gritaron

Tras el triunfo de este sábado, la China Suárez expuso en video donde se escucha qué le grita la barra de Galatasaray a su novio. Miralo.

23 nov 2025, 11:54
Y este sábado, la actriz festejó el gol que le dio el triunfo a su novio con un video mostrando su euforia en las redes sociales.

¡Gol!, exclamó la China Suárez segundos después de que el 9 marcara a los 10 minutos del segundo tiempo el empate 1-1 parcial de local ante Gençlerbirlii.

En plena algarabía por el tanto, la artista hizo un paneo del Rams Park que estaba colmado, y de fondo se escuchaban los gritos de los fanáticos.

Y cuando la voz del estadio mencionó a ¡Mauro!”, la multitud gritaba con todo “¡Icardi!”. Antes del partido, Mauro había sido homenajeado con una remera alusiva a los 100 partidos que disputó con el gigante turco, y recibido una placa conmemorativa.

El enojo de Mauro Icardi tras el partido

Postpartido, Mauro Icardi habló con los medios y no solo que se encargó de aclarar todo lo que circula en torno a su persona y su futuro en Galatasaray, sino que también detalló el motivo de su viaje a la Argentina.

La pareja de La China Suárez viene siendo noticia más por su vida personal que por su desempeño dentro del campo. La prensa de Turquía habla constantemente de su situación y, a él, eso parece no agradarle demasiado. Por eso, cuando le preguntaron por su nivel futbolístico, respondió con un tono punzante.

“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, señaló en primera instancia.

Sin que se lo pregunten, aclaró todo sobre su viaje a la Argentina: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”.

