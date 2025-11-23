Los Pumas cayeron ante Inglaterra pero lograron ser cabeza de serie para el Mundial 2027

Con el triunfo ante Argentina, Inglaterra alcanzó once victorias consecutivas, una marca que la reafirma como una de las selecciones más sólidas del planeta. Los dirigidos por George Ford fueron subcampeones del último Seis Naciones y mantienen un nivel de consistencia notable pese a las bajas que arrastraron durante la ventana internacional.

La semana anterior habían derrotado a Nueva Zelanda por 33-19, un resultado que ya advertía el momento excepcional de “La Rosa”.

El récord que volvió a escaparse

La derrota también dejó a Los Pumas al borde de un registro histórico. El seleccionado nacional nunca ganó tres partidos consecutivos en Reino Unido en una misma gira. Estuvieron cerca: vencieron a Gales y Escocia, pero la caída en Twickenham evitó la primera trilogía victoriosa en tierra británica. La última vez que Argentina había logrado dos triunfos en una misma gira europea había sido en 2001, curiosamente también ante esos dos rivales.

Con su campaña en Reino Unido, Argentina alcanzó 85.30 puntos y se ubicó sexto en el ranking de World Rugby. La parte alta de la clasificación quedó así:

Sudáfrica – 93.06

Nueva Zelanda – 91.35

Irlanda – 89.93

Inglaterra – 88.06

Francia – 86.95

Argentina – 85.30

El posicionamiento como cabeza de serie no solo representa un reconocimiento deportivo, sino también un alivio estratégico de cara al Mundial: evita a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda y Francia en la fase de grupos.