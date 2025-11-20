AUH y Tarjeta Alimentar diciembre: ANSES sube los montos y este será el ingreso total

Así quedará el desglose del monto:

Monto total AUH: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493 (se recupera con la Libreta AUH)

Este incremento impacta directamente en millones de titulares de AUH distribuidos en todo el país, especialmente en hogares monoparentales y en familias con tres o más hijos, que dependen fuertemente de esta transferencia estatal.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en diciembre

La AUH para hijos con discapacidad —que siempre tiene un valor superior— también se ajusta con el aumento del 2,3%.

Los montos quedan así:

Monto total: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención (20%): $79.739,40

Este grupo accede al mismo sistema de retención y posterior cobro del 20% anual mediante el formulario de la Libreta.

ANSES_pensionados

¿Cuánto aumenta la AUE en diciembre?

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también aumenta y queda equiparada con la AUH:

Monto total AUE: $122.467

Pago mensual: $97.974

Retención: $24.493

La AUE se abona desde la semana 12 de gestación y continúa hasta el nacimiento del bebé, manteniendo los mismos requisitos y esquema de liquidación.

Ingreso total en diciembre 2025: AUH + Tarjeta Alimentar

Además del aumento, las titulares de AUH y AUE reciben la Tarjeta Alimentar, un programa del Ministerio de Capital Humano destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Este beneficio mantiene los mismos montos que en 2024, y al combinarse con la AUH o AUE forma un ingreso mensual más elevado.

Así queda la sumatoria total según cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo o embarazo

AUH/AUE: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Ingreso total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Ingreso total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Ingreso total: $401.984

La Tarjeta Alimentar sigue siendo el complemento más significativo para los hogares que dependen de la AUH, especialmente en un contexto de subas de alimentos por encima del promedio inflacionario.

¿Qué pasa con la retención del 20% en diciembre?

La retención se mantiene sin cambios:

ANSES continúa descontando el 20% de cada mes.

Ese dinero se recupera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH o el "Formulario PS 1.47".

La Libreta permite acreditar:

Asistencia escolar

Controles de salud

Vacunación correspondiente según calendario

Quienes ya presentaron la Libreta 2024 comienzan a cobrar el acumulado entre junio y diciembre.

Quienes aún no la presentaron deberán hacerlo antes del 31 de diciembre para no perder el derecho a cobrar las retenciones del año.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES adelantó que el calendario de pagos podría sufrir modificaciones por los feriados de noviembre y diciembre.

El organismo publicará el cronograma oficial en los próximos días, pero se espera que:

Las PNC comiencen a cobrarse la primera semana del mes

La AUH y AUE se paguen según la terminación de DNI, entre la segunda y tercera semana

El aguinaldo se sume automáticamente a cada liquidación

La acreditación se realiza de lunes a viernes, siempre dependiendo de la disponibilidad del Banco Nación y las billeteras digitales asociadas.

Aguinaldo de diciembre: quiénes lo cobran

A diferencia de las jubilaciones y pensiones contributivas, la AUH y la AUE no reciben aguinaldo.

Sin embargo, sí cobran en diciembre:

Monto actualizado por el aumento

Tarjeta Alimentar

Complementos compatibles (como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días)

Es por eso que, aunque no acceden al SAC, las familias beneficiarias cuentan igualmente con ingresos reforzados.

Topes de ingresos: actualización obligatoria

ANSES recordó que en diciembre también se actualizan los topes de ingresos familiares (IGF), que determinan la elegibilidad para asignaciones familiares.

Estos topes son relevantes para:

Trabajadores registrados

Monotributistas

Titulares de SUAF

Aunque AUH y AUE están orientadas a familias sin ingresos formales o con ingresos por debajo del mínimo, la actualización se realiza de manera integral para todo el sistema previsional.