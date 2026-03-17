Ayuda escolar: ANSES dio a conocer el listado de los que cobrarán más de $500.000 en marzo

Para acceder al cobro, es obligatorio haber presentado el certificado de escolaridad antes del 31 de diciembre del año anterior. Este trámite permite acreditar que los menores efectivamente asisten a una institución educativa.

El pago comienza a realizarse a partir de marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar en la mayoría del país.

Cuál es el monto de la ayuda escolar en 2026

Uno de los puntos más relevantes es que el monto de la ayuda escolar se mantiene sin cambios desde 2024.

Actualmente, el valor total es de $85.000 por hijo, compuesto por:

$55.672 correspondientes al monto base

$29.328 como refuerzo extraordinario

Este esquema implica que el beneficio se multiplica según la cantidad de hijos en edad escolar dentro del grupo familiar.

Por este motivo, en familias numerosas, el ingreso total puede alcanzar cifras muy superiores a las esperadas, incluso superando el medio millón de pesos.

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Ayuda escolar 2026: los casos que superan los $500.000

El dato que generó mayor impacto es que algunas familias podrán cobrar más de $500.000 en marzo.

Esto ocurre en hogares con varios hijos que, además, perciben asignaciones familiares. Al combinar ambos ingresos, el monto total se incrementa de manera significativa.

Por ejemplo, en el caso de familias con ingresos de hasta $1.028.268:

1 hijo: $151.414

2 hijos: $302.828

3 hijos: $454.242

4 hijos: $605.656

5 hijos: $757.070

6 hijos: $908.484

En este grupo, una familia con cuatro hijos ya supera los $600.000, mientras que aquellas con seis hijos pueden acercarse al millón de pesos.

Cómo varían los montos según los ingresos familiares

El sistema establece diferentes escalas según el nivel de ingresos del grupo familiar. A medida que los ingresos aumentan, el monto de la asignación familiar disminuye, aunque la Ayuda Escolar se mantiene fija en $85.000 por hijo.

Para ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

1 hijo: $129.799

2 hijos: $259.598

3 hijos: $389.397

4 hijos: $519.196

5 hijos: $648.995

6 hijos: $778.794

En este rango, una familia con cuatro hijos también logra superar los $500.000.

Para ingresos entre $1.508.055,01 y $1.741.100:

1 hijo: $112.097

2 hijos: $224.194

3 hijos: $336.291

4 hijos: $448.388

5 hijos: $560.485

6 hijos: $672.582

Aquí, el umbral de los $500.000 se alcanza a partir de cinco hijos.

Para ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190:

1 hijo: $98.980

2 hijos: $197.960

3 hijos: $296.940

4 hijos: $395.920

5 hijos: $494.900

6 hijos: $593.880

En este último segmento, solo las familias con seis hijos logran superar los $500.000.

Qué pasa con los ingresos más altos y los casos especiales

El tope de ingresos para acceder al beneficio se mantiene en $5.445.190 para el grupo familiar.

Sin embargo, existe una excepción importante: en el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de ingresos para percibir la ayuda escolar.

Esto amplía significativamente el alcance del beneficio y garantiza cobertura en situaciones particulares donde el apoyo económico resulta aún más necesario.

El plus por zona desfavorable: quiénes pueden cobrar más

Además del monto general, existe la posibilidad de recibir un adicional por zona desfavorable en determinadas provincias y localidades.

Este plus eleva el valor de la ayuda escolar, que puede alcanzar entre:

$92.877

$110.967

No obstante, este beneficio tiene una condición específica: solo se acredita a quienes cobran a través de entidades bancarias.

Quienes perciben sus asignaciones mediante billeteras virtuales no acceden a este extra, lo que marca una diferencia clave en la modalidad de cobro.