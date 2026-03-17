Ayuda escolar: ANSES dio a conocer el listado de los que cobrarán más de $500.000 en marzo
Cómo acceder a la prestación que representa una ayuda clave para la compra de indumentaria y materiales. El detalle de los importes según los ingresos.
ANSES dio a conocer el listado de los que cobrarán más de $500.000 por Ayuda Escolar en marzo (Foto: archivo).
La Ayuda Escolar de ANSES volvió a ubicarse como uno de los beneficios más importantes para las familias argentinas en el inicio del ciclo lectivo. Cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa este refuerzo económico con el objetivo de acompañar a quienes tienen hijos en edad escolar y deben afrontar los gastos típicos de marzo.
Este ingreso adicional se convirtió en un alivio clave. Desde útiles escolares hasta indumentaria y materiales, el inicio de clases representa un gasto significativo para millones de hogares.
En este escenario, el organismo confirmó los montos, requisitos y condiciones para acceder al beneficio en 2026, incluyendo casos en los que algunas familias podrán superar los $500.000.
Cómo funciona la ayuda escolar y quiénes la cobran
La ayuda escolar es una asignación que se otorga a familias con hijos de entre 4 y 18 años que se encuentren escolarizados. El objetivo es claro: brindar asistencia económica en el momento en que más se necesita, justo al inicio del año educativo.
Para acceder al cobro, es obligatorio haber presentado el certificado de escolaridad antes del 31 de diciembre del año anterior. Este trámite permite acreditar que los menores efectivamente asisten a una institución educativa.
El pago comienza a realizarse a partir de marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar en la mayoría del país.
Cuál es el monto de la ayuda escolar en 2026
Uno de los puntos más relevantes es que el monto de la ayuda escolar se mantiene sin cambios desde 2024.
Actualmente, el valor total es de $85.000 por hijo, compuesto por:
$55.672 correspondientes al monto base
$29.328 como refuerzo extraordinario
Este esquema implica que el beneficio se multiplica según la cantidad de hijos en edad escolar dentro del grupo familiar.
Por este motivo, en familias numerosas, el ingreso total puede alcanzar cifras muy superiores a las esperadas, incluso superando el medio millón de pesos.
Ayuda escolar 2026: los casos que superan los $500.000
El dato que generó mayor impacto es que algunas familias podrán cobrar más de $500.000 en marzo.
Esto ocurre en hogares con varios hijos que, además, perciben asignaciones familiares. Al combinar ambos ingresos, el monto total se incrementa de manera significativa.
Por ejemplo, en el caso de familias con ingresos de hasta $1.028.268:
1 hijo: $151.414
2 hijos: $302.828
3 hijos: $454.242
4 hijos: $605.656
5 hijos: $757.070
6 hijos: $908.484
En este grupo, una familia con cuatro hijos ya supera los $600.000, mientras que aquellas con seis hijos pueden acercarse al millón de pesos.
Cómo varían los montos según los ingresos familiares
El sistema establece diferentes escalas según el nivel de ingresos del grupo familiar. A medida que los ingresos aumentan, el monto de la asignación familiar disminuye, aunque la Ayuda Escolar se mantiene fija en $85.000 por hijo.
Para ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055:
1 hijo: $129.799
2 hijos: $259.598
3 hijos: $389.397
4 hijos: $519.196
5 hijos: $648.995
6 hijos: $778.794
En este rango, una familia con cuatro hijos también logra superar los $500.000.
Para ingresos entre $1.508.055,01 y $1.741.100:
1 hijo: $112.097
2 hijos: $224.194
3 hijos: $336.291
4 hijos: $448.388
5 hijos: $560.485
6 hijos: $672.582
Aquí, el umbral de los $500.000 se alcanza a partir de cinco hijos.
Para ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190:
1 hijo: $98.980
2 hijos: $197.960
3 hijos: $296.940
4 hijos: $395.920
5 hijos: $494.900
6 hijos: $593.880
En este último segmento, solo las familias con seis hijos logran superar los $500.000.
Qué pasa con los ingresos más altos y los casos especiales
El tope de ingresos para acceder al beneficio se mantiene en $5.445.190 para el grupo familiar.
Sin embargo, existe una excepción importante: en el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de ingresos para percibir la ayuda escolar.
Esto amplía significativamente el alcance del beneficio y garantiza cobertura en situaciones particulares donde el apoyo económico resulta aún más necesario.
El plus por zona desfavorable: quiénes pueden cobrar más
Además del monto general, existe la posibilidad de recibir un adicional por zona desfavorable en determinadas provincias y localidades.
Este plus eleva el valor de la ayuda escolar, que puede alcanzar entre:
$92.877
$110.967
No obstante, este beneficio tiene una condición específica: solo se acredita a quienes cobran a través de entidades bancarias.
Quienes perciben sus asignaciones mediante billeteras virtuales no acceden a este extra, lo que marca una diferencia clave en la modalidad de cobro.