La Ayuda Escolar que paga ANSES forma parte de los beneficios destinados a familias con hijos que asisten a establecimientos educativos. El pago se realiza una vez por año y busca acompañar los gastos que se generan al inicio del ciclo lectivo.
La Ayuda Escolar Anual de ANSES puede cobrarse en 2026 por titulares de AUH y asignaciones familiares del SUAF con hijos en edad escolar. El organismo recordó qué requisito es obligatorio para habilitar el pago cuando no se acredita automáticamente.
ANSES habilita el cobro de la Ayuda Escolar con un trámite obligatorio
En muchos casos, el monto se deposita de forma automática cuando la información escolar del menor ya está registrada en el sistema del organismo previsional. Sin embargo, si esos datos no están actualizados, es necesario completar un trámite para poder cobrar el beneficio.
Por ese motivo, ANSES recordó que el Certificado de Escolaridad es el requisito principal para habilitar el pago cuando el sistema no puede verificar la asistencia escolar.
El beneficio está destinado a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y a familias que reciben asignaciones familiares del sistema SUAF.
La prestación se paga por cada hijo que asista a un establecimiento educativo reconocido, desde el nivel inicial hasta la finalización de la educación obligatoria.
El objetivo del programa es brindar un apoyo económico frente a los gastos que suelen aparecer al comienzo del ciclo lectivo, como la compra de útiles, materiales escolares o indumentaria.
Cuando ANSES no tiene registrada la escolaridad del menor, el pago no se realiza de manera automática.
En esos casos, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad, documento que confirma que el niño o adolescente está inscripto y asiste regularmente a una institución educativa.
Una vez que la documentación es cargada y validada por el organismo, el pago del beneficio se habilita y puede acreditarse dentro de un plazo cercano a los 60 días.
El trámite para acreditar la escolaridad puede realizarse de manera digital o presencial.
Una de las opciones es ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y cargar el certificado escolar correspondiente.
También es posible presentar el documento en una oficina del organismo, donde el personal registra la información para actualizar los datos del menor dentro del sistema.
Completar este paso es fundamental para que ANSES habilite el pago de la Ayuda Escolar.
El beneficio también alcanza a familias que reciben asignaciones por hijos con discapacidad.
En estos casos, no existe un límite de edad, siempre que el hijo o hija participe en actividades educativas, de formación o en programas de rehabilitación.
Para acceder al pago, el titular igualmente debe presentar la documentación que acredite la participación en estas instituciones.