ANSES habilita el cobro de la Ayuda Escolar con un trámite obligatorio

La prestación se paga por cada hijo que asista a un establecimiento educativo reconocido, desde el nivel inicial hasta la finalización de la educación obligatoria.

El objetivo del programa es brindar un apoyo económico frente a los gastos que suelen aparecer al comienzo del ciclo lectivo, como la compra de útiles, materiales escolares o indumentaria.

Qué hacer si la Ayuda Escolar no se pagó automáticamente

Cuando ANSES no tiene registrada la escolaridad del menor, el pago no se realiza de manera automática.

En esos casos, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad, documento que confirma que el niño o adolescente está inscripto y asiste regularmente a una institución educativa.

Una vez que la documentación es cargada y validada por el organismo, el pago del beneficio se habilita y puede acreditarse dentro de un plazo cercano a los 60 días.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en ANSES

El trámite para acreditar la escolaridad puede realizarse de manera digital o presencial.

Una de las opciones es ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y cargar el certificado escolar correspondiente.

También es posible presentar el documento en una oficina del organismo, donde el personal registra la información para actualizar los datos del menor dentro del sistema.

Completar este paso es fundamental para que ANSES habilite el pago de la Ayuda Escolar.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

El beneficio también alcanza a familias que reciben asignaciones por hijos con discapacidad.

En estos casos, no existe un límite de edad, siempre que el hijo o hija participe en actividades educativas, de formación o en programas de rehabilitación.

Para acceder al pago, el titular igualmente debe presentar la documentación que acredite la participación en estas instituciones.