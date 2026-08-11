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ANSES: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto y cuánto se cobra

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Quiénes pueden solicitarla, cuánto cobran en agosto y cuándo se paga según el DNI.

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ANSES: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto y cuánto se cobra

ANSES: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto y cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio que busca acompañar económicamente a quienes se encuentran sin trabajo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

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En agosto, el monto de la prestación tiene un mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600, aunque el importe que recibe cada beneficiario depende de sus ingresos anteriores y de los meses trabajados con aportes.

ANSES: quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo como consecuencia de un despido sin justa causa, la finalización de un contrato de trabajo u otras situaciones ajenas a su voluntad.

El beneficio alcanza a distintos grupos de trabajadores. Entre ellos se encuentran:

  • Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.
  • Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, establecido por la Ley N.º 26.844.
  • Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Para acceder a la prestación, además, es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada actividad y contar con los períodos de trabajo con aportes correspondientes.

La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en agosto

El monto de la Prestación por Desempleo se determina teniendo en cuenta los ingresos que tenía el trabajador antes de perder su empleo y los meses trabajados con aportes.

El cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.

De todos modos, el beneficio cuenta con límites establecidos para los pagos. En agosto, los valores son:

  • Monto mínimo: $188.300.
  • Monto máximo: $376.600.

Por lo tanto, el importe final que recibe cada beneficiario puede variar de acuerdo con su situación laboral y los ingresos registrados antes del despido.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

La solicitud puede realizarse de manera virtual o presencial.

Cómo hacer el trámite online

Los trabajadores pueden iniciar el trámite a través de Mi ANSES siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Entrar en “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral correspondiente.
  • Completar los datos solicitados.
  • Adjuntar el DNI y la documentación requerida.
  • Completar la declaración jurada correspondiente.

Cómo hacer el trámite de manera presencial

También se puede solicitar la Prestación por Desempleo de manera presencial.

Para eso, el interesado debe sacar un turno en ANSES y presentarse en la oficina correspondiente con su DNI y la documentación que permita acreditar la situación laboral.

ANSES: cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en agosto

Los beneficiarios que ya reciben la Prestación por Desempleo cobrarán durante agosto según la terminación de su DNI.

El calendario de pagos establecido por ANSES es:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones para recibir la asistencia podrán consultar el depósito correspondiente de acuerdo con la terminación de su documento.

En pocas palabras

  • Prestación por Desempleo: Montos de $188.300 a $376.600 en agosto para trabajadores despedidos sin causa.
  • Requisitos: Alcanza a empleados formales, personal de casas particulares y construcción con aportes.
  • Cómo solicitarla: Trámite disponible online en Mi ANSES o presencialmente con turno previo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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