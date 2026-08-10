AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro

¿Cuáles son los valores netos liquidados en este ciclo?

Con el reajuste del 1,89% por movilidad mensual, los montos finales quedan constituidos de la siguiente manera:

AUH: el monto bruto se ubica en $150.848 por cada hijo. Tras aplicarse la retención mensual del 20% ($30.169,60) acumulada para la Libreta anual, el depósito directo en mano queda en $120.678,40 netos.

SUAF: la suma está supeditada al Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para la primera banda salarial, el haber se fija en $75.424 brutos por hijo y se liquida al 100% sin descuentos preventivos.

¿Qué programas adicionales se cobran según cada régimen?

Las beneficiarias de la AUH reciben de forma automática las partidas de la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años, cobrando $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) o $149.425 (tres o más hijos).

En cambio, los trabajadores bajo la modalidad SUAF no acceden a los adicionales de la Tarjeta Alimentar, pero cobran la totalidad del haber familiar mensual desde el primer momento, sin acumulados anuales.

Fechas de cobro: días de pago de AUH y SUAF en agosto de 2026

Las jornadas de transferencia electrónica se desarrollan en paralelo ordenadas por el DNI del titular: