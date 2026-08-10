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AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro

Se inician las acreditaciones mensuales para las coberturas familiares por hijo. El organismo previsional liquida los montos ajustados según el encuadre laboral de cada grupo familiar.

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AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con el depósito de las asignaciones para la niñez correspondientes al actual período de cobros. A partir de los coeficientes de actualización periódica por movilidad, las prestaciones por menor a cargo recibirán las variaciones pautadas en las cajas de ahorro.

Leé también ANSES: cuánto cobra una familia por AUH con discapacidad en agosto 2026
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El marco normativo diferencia el alcance de cada beneficio en función de la actividad económica que desarrolle el adulto responsable, transfiriendo los fondos sin requerir intermediaciones.

¿Cómo verificar si cobrás AUH o SUAF de ANSES en agosto?

AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro

AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro

El encuadre dentro de cada programa está determinado estrictamente por la situación del titular en los registros del fisco:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): destinada a trabajadores informales, desocupados, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.

  • Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): comprende a empleados registrados en relación de dependencia (sector privado o público), monotributistas de categorías ordinarias y beneficiarios de la ART.

Para chequear qué régimen está dado de alta a tu nombre, podés entrar al apartado "Mis Asignaciones" en la plataforma digital Mi ANSES ingresando con tu Clave de la Seguridad Social.

¿Cuáles son los valores netos liquidados en este ciclo?

Con el reajuste del 1,89% por movilidad mensual, los montos finales quedan constituidos de la siguiente manera:

  • AUH: el monto bruto se ubica en $150.848 por cada hijo. Tras aplicarse la retención mensual del 20% ($30.169,60) acumulada para la Libreta anual, el depósito directo en mano queda en $120.678,40 netos.

  • SUAF: la suma está supeditada al Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para la primera banda salarial, el haber se fija en $75.424 brutos por hijo y se liquida al 100% sin descuentos preventivos.

¿Qué programas adicionales se cobran según cada régimen?

Las beneficiarias de la AUH reciben de forma automática las partidas de la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años, cobrando $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) o $149.425 (tres o más hijos).

En cambio, los trabajadores bajo la modalidad SUAF no acceden a los adicionales de la Tarjeta Alimentar, pero cobran la totalidad del haber familiar mensual desde el primer momento, sin acumulados anuales.

Fechas de cobro: días de pago de AUH y SUAF en agosto de 2026

Las jornadas de transferencia electrónica se desarrollan en paralelo ordenadas por el DNI del titular:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Inician los pagos de AUH y SUAF de agosto con aumentos.
  • Cobrros: Se detallan los montos y fechas de pago según DNI y tipo de asignación.
  • Verificación: Se explica cómo consultar si se cobra AUH o SUAF a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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