ANSES: comienza el pago del extra de $56.897, cómo saber si te corresponde

¿Cómo se realiza el cobro y cuál es el monto total por hijo de hasta 3 años?

El depósito no exige inscripción en formularios ni turnos en sucursales. La suma de $56.897 se transfiere de oficio a la misma caja de ahorro y tarjeta de débito en la que se cobra la asignación tradicional.

De esta forma, una madre con un hijo menor a 3 años cobrará este mes $120.678,40 netos por la AUH, $56.897 por el Plan Mil Días y $72.250 por la Tarjeta Alimentar, sumando un pozo total de $249.825,40 netos de libre disponibilidad.

¿Qué hacer si no tenés acreditado el extra teniendo un hijo menor a 3 años?

Si el menor cumple con la edad reglamentaria pero el concepto no aparece en el detalle de cobro, la falla suele deberse a un problema de datos en el padrón. Con frecuencia se requiere adjuntar o actualizar el documento de identidad o la partida de nacimiento.

Esta verificación se puede realizar de forma remota subiendo las constancias en el apartado "Atención Virtual" en la web oficial de la ANSES, o solicitando un turno para ser atendido en la oficina más cercana.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

El dinero complementario se deposita en la misma fecha fijada para el cobro de la asignación principal: