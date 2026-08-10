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ANSES: comienza el pago del extra de $56.897, cómo saber si te corresponde

Se actualizó el valor del monto extra destinado al acompañamiento de la primera infancia. Las titulares de la asignación por hijo de ANSES que cumplan los requisitos de edad tendrán acreditado el dinero directamente.

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ANSES: comienza el pago del extra de $56.897

ANSES: comienza el pago del extra de $56.897, cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio a la liquidación del beneficio complementario enfocado en la salud y nutrición de los más chicos. Con la entrada en vigencia del nuevo índice de actualización mensual, las partidas especiales de asistencia registrarán los montos adecuados.

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El dinero adicional se liquida de manera conjunta con la asignación por hijo ordinaria, permitiendo disponer de los recursos acumulados sin necesidad de hacer trámites o gestiones presenciales.

¿Quiénes cobran el extra de $56.897 para la AUH y cómo saber si estás habilitado?

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ANSES: comienza el pago del extra de $56.897, cómo saber si te corresponde

Este haber complementario de $56.897 netos por hijo equivale al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Se abona a las embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan niños de hasta 3 años de edad inclusive.

Para revisar si el beneficio está activo, hay que ingresar con la Clave de la Seguridad Social al sitio Mi ANSES e ir a la sección "Hijos y Familia". Allí la plataforma confirmará el alta de la vinculación y la fecha de acreditación.

¿Cómo se realiza el cobro y cuál es el monto total por hijo de hasta 3 años?

El depósito no exige inscripción en formularios ni turnos en sucursales. La suma de $56.897 se transfiere de oficio a la misma caja de ahorro y tarjeta de débito en la que se cobra la asignación tradicional.

De esta forma, una madre con un hijo menor a 3 años cobrará este mes $120.678,40 netos por la AUH, $56.897 por el Plan Mil Días y $72.250 por la Tarjeta Alimentar, sumando un pozo total de $249.825,40 netos de libre disponibilidad.

¿Qué hacer si no tenés acreditado el extra teniendo un hijo menor a 3 años?

Si el menor cumple con la edad reglamentaria pero el concepto no aparece en el detalle de cobro, la falla suele deberse a un problema de datos en el padrón. Con frecuencia se requiere adjuntar o actualizar el documento de identidad o la partida de nacimiento.

Esta verificación se puede realizar de forma remota subiendo las constancias en el apartado "Atención Virtual" en la web oficial de la ANSES, o solicitando un turno para ser atendido en la oficina más cercana.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

El dinero complementario se deposita en la misma fecha fijada para el cobro de la asignación principal:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Comienza el pago de un extra de $56.897 para acompañamiento de primera infancia.
  • Beneficiarios: Embarazadas y titulares de AUH con niños de hasta 3 años.
  • Consulta y cobro: Se verifica en Mi ANSES; el pago es automático junto a la asignación habitual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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