Beneficios ANSES: descuentos y reintegros para titulares de la AUH

¿Cómo aprovechar los beneficios ANSES?

Los titulares de AUH pueden aprovechar los descuentos realizando compras en los comercios adheridos al programa. El proceso es sencillo: tenés que usar la misma tarjeta de débito con la que cobrás tu prestación. Esta tarjeta es la que te permitirá acceder al reintegro de hasta un 10% sobre el total de la compra, con un tope de $1000 por operación. Además, el reintegro se acredita automáticamente a los 7 días hábiles después de la compra.

Este beneficio se aplica principalmente los días lunes, aunque algunos comercios extendieron el descuento a otros días de la semana, como jueves y viernes. Entre los rubros incluidos en el programa se encuentran alimentos, farmacias, ropa, electrodomésticos, y materiales de construcción, entre otros.

Comercios adheridos a los Beneficios ANSES

Los comercios que participan del programa son de todo el país y abarcan una amplia gama de rubros. Podés encontrar supermercados, farmacias, tiendas de ropa, y hasta materiales de construcción con descuentos especiales para titulares de la AUH. Para conocer los locales adheridos, ANSES pone a disposición un listado completo en su página web. Además, si querés saber si tu compra calificará para el descuento, podés consultar los comercios y las condiciones en el sitio oficial de ANSES

¿Qué hacer si no recibís el reintegro?

En algunos casos, los beneficiarios pueden notar que el reintegro no se acredita en el plazo de los 7 días hábiles. Las razones pueden variar: desde problemas con la activación de la tarjeta hasta inconvenientes con el comercio. Si esto sucede, ANSES recomienda que te comuniques con tu banco o que hagas el reclamo a través de la plataforma Mi ANSES.

Requisitos para acceder a los descuentos

No hace falta realizar ningún trámite adicional si ya cobrás la AUH. Solo es necesario que utilices la tarjeta de débito vinculada a tu cuenta de ANSES, y automáticamente podrás acceder a los beneficios. Este programa está disponible no solo para los titulares de AUH, sino también para quienes perciben pensión no contributiva, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo.

Aprovechá estos descuentos y hacé que tu dinero rinda más.