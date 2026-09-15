Cambia el pago de las jubilaciones a partir de este martes

La novedad se produce en un mes que también trae una actualización para las prestaciones previsionales. Las jubilaciones y pensiones aumentaron 2,11% en septiembre, en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

Por ese motivo, los beneficiarios deben considerar que el importe que encontrarán depositado este mes puede ser diferente al recibido en períodos anteriores.

ANSES cambia el calendario de jubilaciones desde el 22 de septiembre

El próximo martes 22 de septiembre marcará el comienzo de una nueva etapa dentro del calendario de pagos de ANSES.

A partir de esa fecha, el organismo comenzará a depositar las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, siguiendo el orden determinado por la terminación del DNI.

Los primeros en cobrar serán los titulares cuyos documentos finalicen en 0 o 1. Al día siguiente, miércoles 23, será el turno de quienes tengan DNI terminados en 2 y 3.

El cronograma continuará durante el jueves y viernes, hasta completar las distintas terminaciones previstas para este grupo de beneficiarios.

La distribución de los pagos permite que ANSES organice el depósito de las prestaciones en distintas jornadas y evita que todos los beneficiarios deban concurrir simultáneamente a los bancos o entidades correspondientes.

Las fechas previstas para quienes perciben haberes superiores a la mínima son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

De esta manera, el lunes 28 de septiembre finalizará el cronograma correspondiente a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

Para los beneficiarios, conocer la terminación del DNI constituye una de las principales claves para determinar el día en que ANSES realizará el depósito.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

Además del calendario, septiembre trae una modificación en los importes que reciben los beneficiarios del sistema previsional.

Las jubilaciones y pensiones tuvieron un incremento del 2,11%, correspondiente al mecanismo de movilidad aplicado por ANSES.

Como consecuencia de esta actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20.

A este importe se suma el refuerzo extraordinario de hasta $70.000 destinado a determinados beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas.

En el caso de una persona que cobra la jubilación mínima y recibe el bono completo, el ingreso mensual puede llegar a $498.633,20.

Este punto resulta importante porque el monto final que percibe cada jubilado no necesariamente es idéntico. La suma depende del haber previsional correspondiente y, cuando corresponde, del refuerzo extraordinario.

Por eso, quienes cobran por encima de la mínima deben revisar la liquidación individual antes de asumir cuál será el monto exacto que encontrarán disponible.

El aumento del 2,11% alcanza a las prestaciones previsionales contempladas dentro del esquema de movilidad y se refleja en los pagos correspondientes al mes de septiembre.

Calendario de jubilaciones ANSES: quiénes cobran antes del 22 de septiembre

Mientras ANSES prepara el inicio del cronograma para quienes superan el haber mínimo, durante esta semana continúa el calendario destinado a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima.

Este martes 15 de septiembre corresponde el pago a los titulares cuyos documentos terminan en 5.

El cronograma continuará el miércoles 16, cuando será el turno de los DNI finalizados en 6, mientras que el jueves 17 cobrarán quienes tengan documentos terminados en 7.

Luego llegará el tramo final de este grupo.

El viernes 18 de septiembre cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 8. Finalmente, el lunes 21 de septiembre será el turno de quienes tengan documentos terminados en 9.

Una vez finalizada esta etapa, ANSES dará paso al calendario correspondiente a quienes reciben prestaciones superiores al haber mínimo.

Esto significa que el martes 22 de septiembre se producirá el cambio de grupo dentro del cronograma previsional.

Para evitar confusiones, los beneficiarios deben identificar primero si su prestación se encuentra dentro del grupo de haberes mínimos o si supera ese monto. A partir de allí, podrán consultar la fecha que les corresponde según la terminación de su documento.

Qué jubilados cobran después del 22 de septiembre

El segundo tramo del calendario de septiembre está destinado a quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.

En este caso, los pagos se distribuyen en cinco jornadas.

La primera fecha será el 22 de septiembre, con los DNI terminados en 0 y 1. Luego, el 23 de septiembre, cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

El 24 será el turno de las terminaciones 4 y 5, mientras que el 25 de septiembre corresponderá a los DNI terminados en 6 y 7.

El último grupo deberá esperar hasta el lunes 28 de septiembre, cuando ANSES realizará los depósitos para los documentos terminados en 8 y 9.

Este esquema también permite distinguir el cronograma de los jubilados que cobran la mínima del correspondiente a quienes reciben importes superiores.

Por eso, la terminación del DNI por sí sola no alcanza para determinar la fecha de cobro. También es necesario saber en qué categoría de prestación se encuentra cada beneficiario.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los jubilados y pensionados cuentan con distintas herramientas para verificar cuándo recibirán su prestación.

Una de las principales alternativas es ingresar a mi ANSES, el sistema digital del organismo previsional.

Para realizar la consulta, el beneficiario debe ingresar con sus datos personales y utilizar la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma puede acceder a información relacionada con sus prestaciones, consultar la fecha prevista para el depósito y revisar los detalles de la liquidación.

Esta última información resulta especialmente relevante durante los meses en los que se aplican aumentos o se incorporan refuerzos extraordinarios.

La consulta permite conocer no solamente cuándo se acreditará el dinero, sino también cuál es el importe liquidado por ANSES.

De esta manera, el beneficiario puede comprobar si el aumento correspondiente al mes fue aplicado y verificar si existe algún concepto adicional dentro de su liquidación.

Qué deben tener en cuenta los jubilados en septiembre

El calendario de septiembre presenta varios datos que los beneficiarios deben tener presentes.

En primer lugar, ANSES continúa esta semana con los pagos correspondientes a quienes cobran el haber mínimo. El proceso finalizará el lunes 21 de septiembre con los documentos terminados en 9.

A partir del día siguiente comenzará el calendario destinado a quienes reciben haberes superiores a la mínima.

En segundo término, los jubilados deben considerar que septiembre incorpora una actualización del 2,11% en las prestaciones previsionales.

El nuevo haber mínimo quedó fijado en $428.633,20, mientras que quienes reúnen las condiciones para recibir el bono completo pueden alcanzar un ingreso de $498.633,20.

Sin embargo, no todos los jubilados recibirán exactamente esa suma. Los beneficiarios con haberes superiores a la mínima tendrán una liquidación diferente y deberán consultar su situación particular.

Por último, es recomendable revisar periódicamente la información disponible en mi ANSES, especialmente cuando se acerca la fecha prevista de pago.

ANSES: las fechas clave del calendario de septiembre

El cronograma previsional puede dividirse en dos grandes etapas durante la segunda mitad de septiembre.

La primera corresponde a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Para este grupo, las fechas restantes son el 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

La segunda etapa comienza el martes 22 de septiembre y corresponde a quienes perciben haberes superiores a la mínima.

En este segundo tramo, los pagos se extenderán hasta el lunes 28 de septiembre.

Por lo tanto, los beneficiarios que cobran por encima del haber mínimo deberán prestar especial atención al período comprendido entre el 22 y el 28 de septiembre, ya que durante esas jornadas ANSES distribuirá los depósitos según el último número del documento.

El orden establecido es:

0 y 1: 22 de septiembre.

2 y 3: 23 de septiembre.

4 y 5: 24 de septiembre.

6 y 7: 25 de septiembre.

8 y 9: 28 de septiembre.

Con este esquema, ANSES completará el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a septiembre.

Para quienes todavía tienen dudas sobre el día exacto, el organismo mantiene disponible la consulta individual a través de mi ANSES, donde cada titular puede revisar la información de su prestación.

Así, el dato central para los próximos días es que el martes 22 de septiembre comienza el pago para los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima, mientras que durante esta semana continúa el cronograma para quienes reciben el haber mínimo.

La combinación entre nuevo aumento, bono extraordinario y cambio de etapa en el calendario convierte a septiembre en un mes en el que resulta especialmente importante revisar la liquidación individual y la fecha asignada por ANSES.