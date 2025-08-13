En vivo Radio La Red
Previsional
Crédito
AUH
GRAN OPORTUNIDAD

Cómo pedir el crédito de $2.000.000 para AUH ANSES sin recibo de sueldo

Un nuevo préstamo de hasta $2.000.000 ya está disponible para titulares de AUH ANSES, sin presentar recibo de sueldo y con gestión 100% online. Descubrí quiénes pueden solicitarlo y cómo acceder.

Miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES ya pueden gestionar un préstamo de hasta $2.000.000 sin presentar recibo de sueldo y sin acudir a una sucursal. El trámite se realiza completamente desde el celular a través de bancos digitales o billeteras virtuales, con acreditación rápida.

Este beneficio no es otorgado directamente por ANSES, pero está disponible para quienes cobran AUH y tienen ingresos en una cuenta con CBU, ya sea bancaria o de una app de pagos. Entre las opciones más utilizadas se encuentran Cuenta DNI, Mercado Pago, Ualá y otras fintechs que permiten acceder al dinero en minutos.

¿Quiénes pueden acceder al préstamo de $2.000.000 si cobran AUH ANSES?

créditos cuenta dni banco provincia anses
El crédito está disponible para tres perfiles principales:

  • Titulares de AUH con cuenta bancaria o billetera digital vinculada.

  • Personas sin recibo de sueldo, pero con ingresos acreditados por ANSES.

  • Usuarios de apps como Cuenta DNI, Mercado Pago, Ualá o Personal Pay con movimientos recientes.

Las entidades analizan principalmente que el solicitante tenga cuenta activa, ingresos regulares y buen historial de pagos, sin necesidad de un empleo formal registrado.

Paso a paso para solicitar el préstamo desde el celular

  • Ingresar a la app de tu banco o billetera virtual.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” o “Créditos”.

  • Verificar si tenés una oferta preaprobada.

  • Simular el monto (hasta $2.000.000).

  • Elegir la cantidad de cuotas y confirmar.

El dinero se acredita en minutos o hasta 24 horas, y el pago se realiza de forma automática desde la cuenta. En caso de no calificar, se recomienda aumentar el uso de la app, actualizar datos en ANSES y consultar en otras entidades.

