Cómo pedir el crédito de $2.000.000 para AUH ANSES sin recibo de sueldo

Las entidades analizan principalmente que el solicitante tenga cuenta activa, ingresos regulares y buen historial de pagos, sin necesidad de un empleo formal registrado.

Paso a paso para solicitar el préstamo desde el celular

Ingresar a la app de tu banco o billetera virtual.

Seleccionar la opción “Préstamos” o “Créditos”.

Verificar si tenés una oferta preaprobada .

Simular el monto (hasta $2.000.000 ).

Elegir la cantidad de cuotas y confirmar.

El dinero se acredita en minutos o hasta 24 horas, y el pago se realiza de forma automática desde la cuenta. En caso de no calificar, se recomienda aumentar el uso de la app, actualizar datos en ANSES y consultar en otras entidades.