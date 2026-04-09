La simbólica foto de Allegra tras la internación que reavivó la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

La adolescente reposteó una imagen subida por su papá Fabián Cubero donde se la ve con su hermano Luca abrazados. "Hermanos...", expresó la pareja de Mica Viciconte en la tierna postal familiar.

allegra cubero foto con su hermano luca tras la internacion

La angustia de Fabián Cubero por la polémica con Nicole Neumann tras la internación de su hija

Fabián Cubero se mostró visiblemente molesto y angustiado por el conflicto con Nicole Neumann que no cesa después de la internación de su hija Allegra.

"Más allá si fue un tiempo o fue el otro, no veo la diferencia de aclararlo porque nuestras hijas saben que estamos para ellas y eso es lo que vale", remarcó el ex futbolista en diálogo con el programa A la Tarde (América Tv).

Y dejó en claro: "Veo innecesario todo esto que se armó y todos los palos que recibe Mica. Hay mucha hipocresía acá y yo ya estoy cansado porque quiero estar tranquilo".

"Las veces que hablo es porque sucedió algo antes y yo tengo que salir a aclarar las cosas. La verdad que ya cansa un poco todo esto y vamos a ver si se puede cortar de una vez por todas", apuntó la pareja de Mica Viciconte cuestionando el accionar de su ex, Nicole Neumann.

Y aseguró: "En nuestra casa vivimos maravillosamente bien como una familia, nos llevamos todos bárbaro y no hay conflictos. Y me molesta que se quiera mostrar otra cosa distinta a la que existe".

"Nuestras hijas saben que estuvimos ahí y no hace falta explicar nada, todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que cae en estos quilombos es mi pareja que no tiene absolutamente nada que ver y me molesta bastante", continuó indignado por las versiones.

Y cerró con un fuerte palito a Nicole: "Mica está triste y frustrada por todo lo que pasa. Siento que la liga de rebote y me indigna porque la cosa no es así como la quieren pintar. ¿Quién expone? Si todo esto salió por una historia que ella expuso".