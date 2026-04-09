La simbólica foto de Allegra tras la internación que reavivó la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Allegra Cubero estuvo unos días internada y esto derivó en otro fuerte enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero después de un polémico dato que reveló Ximena Capristo al aire en el programa SQP (América Tv).
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Allegra Cubero compartió una significativa imagen en redes tras el revuelo que generó su internación que profundizó las diferencias entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.
Allegra Cubero estuvo unos días internada y esto derivó en otro fuerte enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero después de un polémico dato que reveló Ximena Capristo al aire en el programa SQP (América Tv).
"Yo tengo un chat donde una de mis amigas es médica y trabaja ahí y me dice que Nicole estuvo diez minutos, literal, eso es lo que me cuentan a mí. Y que el padre estuvo durmiendo en el sillón de acompañante y Nicole ni estuvo", comentó la panelista instalando una nueva polémica entre la modelo y el ex futbolista.
Esto derivó en que la joven compartiera desde su cuenta en Instagram un contundente mensaje explicando que tanto su madre como su papá la acompañaron de cerca en ese reciente momento donde pasó unos días bajo observación médica.
En medio de la turbulencia familiar, Allegra reposteó horas después una significativa imagen en redes para dejar atrás aquella polémica que se instaló días atrá con su internación por un tema menor de salud que por suerte quedó resuelto.
La adolescente reposteó una imagen subida por su papá Fabián Cubero donde se la ve con su hermano Luca abrazados. "Hermanos...", expresó la pareja de Mica Viciconte en la tierna postal familiar.
Fabián Cubero se mostró visiblemente molesto y angustiado por el conflicto con Nicole Neumann que no cesa después de la internación de su hija Allegra.
"Más allá si fue un tiempo o fue el otro, no veo la diferencia de aclararlo porque nuestras hijas saben que estamos para ellas y eso es lo que vale", remarcó el ex futbolista en diálogo con el programa A la Tarde (América Tv).
Y dejó en claro: "Veo innecesario todo esto que se armó y todos los palos que recibe Mica. Hay mucha hipocresía acá y yo ya estoy cansado porque quiero estar tranquilo".
"Las veces que hablo es porque sucedió algo antes y yo tengo que salir a aclarar las cosas. La verdad que ya cansa un poco todo esto y vamos a ver si se puede cortar de una vez por todas", apuntó la pareja de Mica Viciconte cuestionando el accionar de su ex, Nicole Neumann.
Y aseguró: "En nuestra casa vivimos maravillosamente bien como una familia, nos llevamos todos bárbaro y no hay conflictos. Y me molesta que se quiera mostrar otra cosa distinta a la que existe".
"Nuestras hijas saben que estuvimos ahí y no hace falta explicar nada, todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que cae en estos quilombos es mi pareja que no tiene absolutamente nada que ver y me molesta bastante", continuó indignado por las versiones.
Y cerró con un fuerte palito a Nicole: "Mica está triste y frustrada por todo lo que pasa. Siento que la liga de rebote y me indigna porque la cosa no es así como la quieren pintar. ¿Quién expone? Si todo esto salió por una historia que ella expuso".