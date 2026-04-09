El contundente análisis de Coudet sobre el empate de River en Bolivia: "Normalmente un partido así lo..."

Además de la inferioridad numérica, Coudet mencionó otros factores que complicaron el desarrollo: el campo de juego, el desgaste físico y las situaciones imprevistas que obligaron a modificar el plan original. “El plan de juego se te derrumba”, reconoció.

A lo largo del partido, River tuvo que realizar varios cambios por circunstancias puntuales. Entre ellos, destacó la lesión de Sebastián Driussi, quien sufrió una torcedura de tobillo, y decisiones tácticas vinculadas al juego aéreo rival.

Cómo influyeron las condiciones del partido en el rendimiento del equipo

Coudet definió el encuentro como “muy accidentado de principio a fin”. El estado del campo y el desgaste físico también jugaron su papel, con futbolistas que terminaron acalambrados y un equipo que no pudo sostener la intensidad.

En ese contexto, el ingreso de Juan Cruz Meza fue, según explicó, una de las pocas variantes pensadas para oxigenar al equipo. “Había mucho para cambiar y no quedaban cambios ni ventanas”, agregó.

El DT también dejó en claro que, más allá del resultado, no quedó completamente conforme: “No me voy conforme igual”, expresó, aunque remarcó que en el plano internacional las dificultades suelen ser mayores, especialmente en condición de visitante.

Habrá cambios en River para los próximos partidos

Pensando en lo que viene, el entrenador anticipó modificaciones. Con una agenda cargada que incluye la visita a Racing Club, el duelo ante Carabobo y el Superclásico, Coudet fue contundente: “Creo que va a ser una rotación”.

La intención inicial era repetir el equipo, pero el desarrollo del partido en Bolivia cambió los planes. Ahora, el foco estará puesto en recuperar energías y ajustar detalles para una seguidilla exigente.

En un contexto adverso, River sumó fuera de casa. Y aunque el empate no era el objetivo, las circunstancias lo transformaron en un resultado valioso.