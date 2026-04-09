En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Coudet
FÚTBOL

El contundente análisis de Coudet sobre el empate de River en Bolivia: "Normalmente un partido así lo..."

El DT de River destacó el 1-1 ante Blooming en el debut por la Sudamericana, condicionado por la expulsión temprana de Martínez Quarta.

El contundente análisis de Coudet sobre el empate de River en Bolivia: Normalmente un partido así lo...

El empate de River Plate en Bolivia dejó sensaciones encontradas, pero para Eduardo Coudet el balance final tuvo un valor especial. Tras el 1-1 ante Blooming en el debut por la Copa Sudamericana 2026, el entrenador fue claro: “Normalmente un partido así lo perdés”.

Leé también River Plate le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo
iver Plate le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó cuatro triunfos consecutivos
image

Los once de River que igualaron ante Blooming en Bolivia. (Foto Baires)

El contexto explica gran parte del análisis. La expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta condicionó por completo el desarrollo del encuentro. “Modifica absolutamente todo una expulsión tan rápida”, resumió el DT, que reconoció que desde ese momento el equipo tuvo que reacomodarse sobre la marcha en un escenario complejo.

Por qué Coudet valoró tanto el empate de River en Bolivia

El entrenador explicó que el partido se volvió cuesta arriba desde el inicio. “Nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche”, afirmó, haciendo foco en las dificultades que atravesó su equipo.

Además de la inferioridad numérica, Coudet mencionó otros factores que complicaron el desarrollo: el campo de juego, el desgaste físico y las situaciones imprevistas que obligaron a modificar el plan original. “El plan de juego se te derrumba”, reconoció.

A lo largo del partido, River tuvo que realizar varios cambios por circunstancias puntuales. Entre ellos, destacó la lesión de Sebastián Driussi, quien sufrió una torcedura de tobillo, y decisiones tácticas vinculadas al juego aéreo rival.

Cómo influyeron las condiciones del partido en el rendimiento del equipo

Coudet definió el encuentro como “muy accidentado de principio a fin”. El estado del campo y el desgaste físico también jugaron su papel, con futbolistas que terminaron acalambrados y un equipo que no pudo sostener la intensidad.

En ese contexto, el ingreso de Juan Cruz Meza fue, según explicó, una de las pocas variantes pensadas para oxigenar al equipo. “Había mucho para cambiar y no quedaban cambios ni ventanas”, agregó.

El DT también dejó en claro que, más allá del resultado, no quedó completamente conforme: “No me voy conforme igual”, expresó, aunque remarcó que en el plano internacional las dificultades suelen ser mayores, especialmente en condición de visitante.

Habrá cambios en River para los próximos partidos

Pensando en lo que viene, el entrenador anticipó modificaciones. Con una agenda cargada que incluye la visita a Racing Club, el duelo ante Carabobo y el Superclásico, Coudet fue contundente: “Creo que va a ser una rotación”.

La intención inicial era repetir el equipo, pero el desarrollo del partido en Bolivia cambió los planes. Ahora, el foco estará puesto en recuperar energías y ajustar detalles para una seguidilla exigente.

En un contexto adverso, River sumó fuera de casa. Y aunque el empate no era el objetivo, las circunstancias lo transformaron en un resultado valioso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Coudet
Notas relacionadas
El inicio perfecto de Coudet en River: la marca que igualó y el histórico récord que busca alcanzar
River cortó su buena racha en la Sudamericana: con un expulsado, empató con Blooming
El desafío de Coudet en River: ganar no alcanza y busca un cambio clave

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar