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Política
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INVESTIGACIÓN

La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y amplió su declaración: "Estoy tranquila"

La escribana que certificó las propiedades del jefe de Gabinete se presentó nuevamente ante la Justicia y amplió su declaración en una causa que investiga las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.

La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y amplió su declaración. 

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La escribana volvió a declarar y se mostró confiada

La notaria Adriana Nechevenko, quien certificó las escrituras de los inmuebles adquiridos por Adorni y su esposa Bettina Angeletti, acudió otra vez a los tribunales federales para ampliar su testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita.

A la salida, evitó dar precisiones: “No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, expresó ante los medios.

Su declaración se extendió durante más de dos horas y se enmarca en una causa que analiza posibles inconsistencias en la adquisición de propiedades y el origen de los fondos utilizados.

La mujer explicó ante la Justicia que el departamento de Caballito, donde vive el funcionario, fue adquirido mediante una hipoteca, en la que dos jubiladas se lo cedieron sin intereses.

Las operaciones de Manuel Adorni bajo la lupa

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Nechevenko intervino en las escrituras de dos inmuebles vinculados al funcionario: uno ubicado en el barrio porteño de Caballito y otro en un country de Exaltación de la Cruz.

Según explicó ante la Justicia, la operación del departamento en Caballito se realizó mediante una compra-venta con “hipoteca por saldo de precio”, y remarcó que mantiene desde hace años un vínculo profesional con Adorni y su esposa.

En ese sentido, insistió en que su rol como escribana no incluye verificar el origen del dinero: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

Créditos privados para la adquisición de propiedades

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El departamento de Manuel Adorni en la calle Miró al 500, en Caballito, es uno de los investigados.

El departamento de Manuel Adorni en la calle Miró al 500, en Caballito, es uno de los investigados.

Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado en noviembre de 2025 por un valor de 230 mil dólares.

La operación se realizó con un financiamiento privado de 200 mil dólares otorgado por las vendedoras, sin intervención bancaria y con condiciones que despertaron sospechas en la Justicia.

De acuerdo con la causa, ese monto representa cerca del 87% del valor total del inmueble, lo que implicaría una cuota mensual aproximada de 14.500 dólares hasta noviembre de 2026, fecha límite para cancelar la deuda.

Además, en noviembre de 2024, Adorni registró otra hipoteca no bancaria por 100 mil dólares sobre un departamento en la Avenida Asamblea al 1100, operación que coincidió con la compra de una propiedad en un country a nombre de su esposa.

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La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

Declaraciones, vínculos y visitas a Casa Rosada

Durante su exposición, la escribana también confirmó que conoce desde hace años al funcionario y a su entorno familiar, a quienes considera clientes habituales.

Otro dato que surgió en la investigación es que ingresó en siete oportunidades a la Casa Rosada, con autorizaciones firmadas por el propio Adorni, aunque no precisó los motivos de esas visitas.

Asimismo, Nechevenko reconoció que no llevó su teléfono celular a la audiencia, lo que impidió corroborar algunos detalles vinculados a honorarios y fechas de las operaciones.

Testimoniales suspendidas y foco en las financiadoras

En paralelo, el fiscal Pollicita decidió suspender la declaración de las dos mujeres que financiaron la compra del departamento, prevista inicialmente para este jueves. Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes deberán presentarse el miércoles de la semana que viene ante la Justicia.

Ambas negaron conocer personalmente a Adorni, aunque figuran como las responsables de haber otorgado el financiamiento privado para la adquisición del inmueble.

Una causa que también investiga los viajes de Adorni

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La investigación, delegada por el juez federal Ariel Lijo en la fiscalía de Pollicita, también incluye los viajes en avión privado del funcionario y la evolución de su patrimonio.

En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Adorni informó bienes por unos 107 millones de pesos. Sin embargo, no figuran allí algunas de las propiedades actualmente bajo análisis, ni se detalla con precisión el origen de los fondos.

Con nuevas declaraciones en agenda y documentación en revisión, la causa continúa avanzando mientras la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias.

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