AUH abril 2026: con aumento y Tarjeta Alimentar, el total que podés cobrar este mes

Familias con 1 hijo: $52.250

$52.250 Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

$52.250 Familias con 2 hijos: $81.936

$81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites.

AUH_ANSES

AUH abril 2026: nuevos montos tras el aumento

Con la actualización vigente, la AUH asciende a $136.666 por hijo.

Como ocurre todos los meses:

ANSES paga el 80% mensual

Retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH

Esto se traduce en:

Pago mensual directo: $109.332,80

$109.332,80 Monto retenido: $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago directo (80%): $356.002,40

$356.002,40 Retención (20%): $89.000,60

Tarjeta Alimentar + AUH: cuánto se cobra en total en abril

Al combinar ambas prestaciones, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo

AUH: $109.332,80

Alimentar: $52.250

Total mensual: $161.582,80

Familias con 2 hijos

AUH: $218.665,60

Alimentar: $81.936

Total mensual: $300.601,60

Familias con 3 hijos

AUH: $327.998,40

Alimentar: $108.062

Total mensual: $436.060,40

Estos montos pueden ser mayores si se suman otros beneficios compatibles.

El ingreso extra que muchos olvidan: la retención del 20%

Además del cobro mensual, los titulares de AUH acumulan un monto retenido que se paga al presentar la Libreta AUH, una vez al año.

Por ejemplo:

Por 1 hijo: más de $320.000 al año retenidos

más de $320.000 al año retenidos Por 2 hijos: más de $640.000 acumulados

Este dinero funciona como un ingreso adicional clave para muchas familias.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en abril 2026

El pago se realiza junto con la prestación principal, según la terminación del DNI.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

Mismas fechas que AUH.

Pensiones No Contributivas (PNC)