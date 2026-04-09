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AUH abril 2026: con aumento y Tarjeta Alimentar, el total que podés cobrar este mes

Con la AUH actualizada a $136.666 y los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, miles de familias pueden superar los $400.000 en abril. Cuánto se cobra según la cantidad de hijos y cuándo se paga.

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En este mes, la principal novedad es la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que impacta directamente en el ingreso total de millones de familias. Sin embargo, la Prestación Alimentar no tuvo aumentos y mantiene los mismos valores vigentes desde junio de 2024.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en abril de 2026

Los montos de la Prestación Alimentar dependen de la cantidad de hijos menores de 14 años (o sin límite en caso de discapacidad), o de la condición de embarazo.

Los valores vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250
  • Asignación por Embarazo (AUE): $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites.

AUH_ANSES

AUH abril 2026: nuevos montos tras el aumento

Con la actualización vigente, la AUH asciende a $136.666 por hijo.

Como ocurre todos los meses:

  • ANSES paga el 80% mensual
  • Retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH

Esto se traduce en:

  • Pago mensual directo: $109.332,80
  • Monto retenido: $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

  • Monto total: $445.003
  • Pago directo (80%): $356.002,40
  • Retención (20%): $89.000,60

Tarjeta Alimentar + AUH: cuánto se cobra en total en abril

Al combinar ambas prestaciones, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo

  • AUH: $109.332,80
  • Alimentar: $52.250
  • Total mensual: $161.582,80

Familias con 2 hijos

  • AUH: $218.665,60
  • Alimentar: $81.936
  • Total mensual: $300.601,60

Familias con 3 hijos

  • AUH: $327.998,40
  • Alimentar: $108.062
  • Total mensual: $436.060,40

Estos montos pueden ser mayores si se suman otros beneficios compatibles.

El ingreso extra que muchos olvidan: la retención del 20%

Además del cobro mensual, los titulares de AUH acumulan un monto retenido que se paga al presentar la Libreta AUH, una vez al año.

Por ejemplo:

  • Por 1 hijo: más de $320.000 al año retenidos
  • Por 2 hijos: más de $640.000 acumulados

Este dinero funciona como un ingreso adicional clave para muchas familias.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en abril 2026

El pago se realiza junto con la prestación principal, según la terminación del DNI.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

Mismas fechas que AUH.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 10 de abril
  • DNI 2 y 3: 13 de abril
  • DNI 4 y 5: 14 de abril
  • DNI 6 al 9: 15 de abril
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