AUH abril 2026: con aumento y Tarjeta Alimentar, el total que podés cobrar este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto al Ministerio de Capital Humano, confirmó los montos y el cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar) para abril de 2026.
Con la AUH actualizada a $136.666 y los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, miles de familias pueden superar los $400.000 en abril. Cuánto se cobra según la cantidad de hijos y cuándo se paga.
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto al Ministerio de Capital Humano, confirmó los montos y el cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar) para abril de 2026.
En este mes, la principal novedad es la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que impacta directamente en el ingreso total de millones de familias. Sin embargo, la Prestación Alimentar no tuvo aumentos y mantiene los mismos valores vigentes desde junio de 2024.
Los montos de la Prestación Alimentar dependen de la cantidad de hijos menores de 14 años (o sin límite en caso de discapacidad), o de la condición de embarazo.
Los valores vigentes son:
El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites.
Con la actualización vigente, la AUH asciende a $136.666 por hijo.
Como ocurre todos los meses:
Esto se traduce en:
En el caso de hijos con discapacidad:
Al combinar ambas prestaciones, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:
Familias con 1 hijo
Familias con 2 hijos
Familias con 3 hijos
Estos montos pueden ser mayores si se suman otros beneficios compatibles.
Además del cobro mensual, los titulares de AUH acumulan un monto retenido que se paga al presentar la Libreta AUH, una vez al año.
Por ejemplo:
Este dinero funciona como un ingreso adicional clave para muchas familias.
El pago se realiza junto con la prestación principal, según la terminación del DNI.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo (AUE)
Mismas fechas que AUH.
Pensiones No Contributivas (PNC)