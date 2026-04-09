Incómoda decisión: Emilia Attias tomó partido entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras la separación

Fue entonces cuando reveló cómo manejó la situación en su propio festejo, donde debía tomar una decisión sin generar más tensiones. “Tengo diálogo con los dos. Entonces, invité a uno y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”, contó, dejando en evidencia el delicado equilibrio que intentó sostener.

Para evitar malos entendidos o susceptibilidades, Attias explicó que también se encargó de aclarar sus intenciones. “No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida, vayamos a comer después”, fue el mensaje que transmitió, priorizando el vínculo por sobre cualquier evento puntual.

Eso sí, fiel a su bajo perfil en cuestiones sensibles, decidió no revelar quién de los dos no asistió. “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, concluyó firme, evitando alimentar especulaciones y resguardando tanto a Nico Vázquez como a Gimena Accardi.

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Por qué se separaron Nico Váquez y Gimena Accardi tras casi dos década juntos

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi en julio de 2025 sorprendió al mundo del espectáculo, no solo por el tiempo que llevaban juntos —18 años— sino porque siempre se mostraron como una de las parejas más consolidadas del ambiente. Sin embargo, detrás de esa imagen, la relación atravesaba una crisis que llevaba más de un año.

Según se conoció por aquel entonces, el vínculo venía desgastado desde hacía tiempo. Nico había notado ciertos cambios en el comportamiento de Gimena, que en un primer momento atribuyó a la rutina y al paso de los años. Aunque habían logrado superar momentos difíciles en el pasado, como la pérdida de un embarazo en 2013, lo cierto es que el deterioro emocional se fue profundizando con el correr de los meses.

El punto de quiebre llegó cuando el actor descubrió una infidelidad por parte de su pareja. La situación no quedó en rumores: hubo pruebas concretas que confirmaron la existencia de una relación paralela.

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La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde detalló que ese episodio terminó de precipitar la ruptura definitiva. Poco después, fue la propia Gimena quien decidió hablar públicamente y asumir lo ocurrido, en una entrevista en el stream de Olga en el que participaba semanalmente.

Allí, con total sinceridad, expresó: “Me mandé una cagada, fue un desliz absoluto, le pedí perdón en mil idiomas”. Además, dejó en claro que Nico llegó a perdonarla, aunque la crisis ya era irreversible y el desgaste previo terminó pesando más.

Tras la separación, ambos optaron por mantener un perfil respetuoso y evitar conflictos mediáticos. De hecho, con el paso de los meses reforzaron la idea de que la decisión fue el resultado de un proceso largo y reflexionado.

En enero de 2026, Nico se refirió al tema y sostuvo que el final de la relación fue paulatino y requirió valentía para tomar la decisión. Por su parte, Gimena también salió a poner límites frente a las versiones que circularon, desmintiendo la participación de terceros famosos y pidiendo privacidad ante el hostigamiento mediático.