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El Gobierno avanza con cambios en la SIDE: cambió el estatuto y creó el Cuerpo Nacional de Inteligencia

La SIDE anunció la creación de un Cuerpo de Inteligencia de la Nación, en el marco de una reforma estructural que crea la carrera del agente de inteligencia. El anuncio se enmarca en la ley de Defensa de la Soberanía que Javier Milei enviará esta semana al Congreso en el marco del reclamo por Malvinas.

El Gobierno anunció una reforma de la SIDE y la creación de un Cuerpo Nacional de Inteligencia

El Gobierno anunció una reforma de la SIDE y la creación de un Cuerpo Nacional de Inteligencia, con el objetivo de "profesionalizar" la carrera de agentes, "anticipar amenazas" y "defender la soberanía". Foto: SIDE Archivo.

El Gobierno nacional avanza con cambios en la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIDE), a través de la modificación del estatuto de los agentes y la creación de una carrera proofesional y de un nuevo Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

Leé también El Gobierno desplazó a Sergio Neiffert de la SIDE y nombró a Cristian Auguadra en su lugar
Sergio Neiffert, extitular de la SIDE (Foto: archivo).

El comunicado de la SIDE informa que "en el marco del proceso de reestructuración y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, la SIDE presenta un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia". "Una reforma estructural para sentar las bases de un cuerpo de inteligencia profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de la nación", señala el texto.

El documento de la SIDE agrega que "durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo".

Sostiene que "en este contexto, el Gobierno nacional tomó la decisión de revertir definitivamente ese proceso y reconstruir una capacidad estraatégica esencial para la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales".

De esta manera, el Gobierno destaca que "por primera vez la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia" que incluirá "un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados".

La Carrera de Inteligencia apuntará a "una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño", indica.

Según aseguró el Gobierno, "esta reforma busca construir algo que trascienda gobiernos y generaciones: un Cuerpo de Inteligencia profesional, con vocación de servicio, identidad institucional y los más altos estándares de preparación".

El objetivo es "contar con instituciones capaces de comprender el mundo, anticipar amenazas y proteger los intereses de la Nación".

Así lo informó a través de un comunicado difundido en redes la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el marco de una serie de cambios anunciados por el presidente Javier Milei en Cadena Nacional, en medio de la tensión por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En esa oportunidad, la SIDE había informado un escueto comunicado indicando "estamos mirando" con una foto de las Islas Malvinas tomada desde un satélite espacial.

En pocas palabras

  • Reforma de la SIDE: El Gobierno implementó cambios estatutarios creando un Cuerpo de Inteligencia Nacional profesional.
  • Carrera de Inteligencia: Se establece por primera vez un sistema de selección, formación y desarrollo basado en mérito y transparencia.
  • Objetivo estratégico: Reconstruir la capacidad de inteligencia para defender la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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