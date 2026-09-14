El Gobierno avanza con cambios en la SIDE: cambió el estatuto y creó el Cuerpo Nacional de Inteligencia

El documento de la SIDE agrega que "durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo".

Sostiene que "en este contexto, el Gobierno nacional tomó la decisión de revertir definitivamente ese proceso y reconstruir una capacidad estraatégica esencial para la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales".

De esta manera, el Gobierno destaca que "por primera vez la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia" que incluirá "un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados".

La Carrera de Inteligencia apuntará a "una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño", indica.

Según aseguró el Gobierno, "esta reforma busca construir algo que trascienda gobiernos y generaciones: un Cuerpo de Inteligencia profesional, con vocación de servicio, identidad institucional y los más altos estándares de preparación".

El objetivo es "contar con instituciones capaces de comprender el mundo, anticipar amenazas y proteger los intereses de la Nación".

Así lo informó a través de un comunicado difundido en redes la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el marco de una serie de cambios anunciados por el presidente Javier Milei en Cadena Nacional, en medio de la tensión por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En esa oportunidad, la SIDE había informado un escueto comunicado indicando "estamos mirando" con una foto de las Islas Malvinas tomada desde un satélite espacial.