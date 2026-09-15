El Senado retoma la Reforma Política con nuevos proyectos sobre Ficha Limpia y las PASO

Qué propone la Reforma Política

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea eliminar las PASO y modificar distintos aspectos vinculados con el funcionamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

También propone cambios en la Boleta Única de Papel e incorpora un régimen de Ficha Limpia, además de establecer nuevos requisitos para el reconocimiento y la continuidad de los partidos políticos.

En materia de representación, la iniciativa modifica el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. De aprobarse, dejarían de ser elegidos de manera directa y pasarían a ser designados indirectamente por el Congreso, de acuerdo con la representación proporcional de cada fuerza.

La Constitución Nacional establece en su artículo 77 que las modificaciones al régimen electoral y al sistema de partidos políticos requieren la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara.

Esto significa que para avanzar en el Senado se necesitan 37 votos, mientras que en la Cámara de Diputados son necesarios 129 votos.

Nuevos requisitos para los partidos políticos

La propuesta establece cambios en los requisitos necesarios para obtener y conservar el reconocimiento como partido nacional o distrital. Para que un partido pueda mantener su personería jurídica se elevaría el piso de votos exigido y también aumentarían los requisitos relacionados con la cantidad de distritos y afiliados.

En el caso de los partidos de alcance nacional, deberán contar con reconocimiento en 10 distritos y tener como mínimo el 0,1% de afiliados del padrón nacional.

Para los candidatos a presidente, el proyecto establece como requisito contar con el aval del 0,1% del padrón electoral. Para los candidatos al Congreso, el porcentaje previsto es del 0,5% del padrón correspondiente a cada distrito.

Otro de los capítulos de la iniciativa modifica el sistema de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

El proyecto elimina el financiamiento estatal de las campañas y establece que el único aporte público quede destinado al Fondo Partidario Permanente. A su vez, eleva del 2% al 35% el porcentaje de aporte privado que podrá recibir cada partido o alianza.

La propuesta también elimina la publicidad gratuita de campaña en los medios de comunicación y el carácter obligatorio del debate de candidatos presidenciales.

Ficha Limpia: qué plantea el proyecto

Uno de los puntos incorporados al debate es el régimen de Ficha Limpia, a partir de los proyectos presentados por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina.

La iniciativa establece un régimen de inhabilitación para personas que tengan condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública y propone modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Entre los delitos contemplados aparecen el fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.

El proyecto de Reforma Política establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Las PASO y el proyecto alternativo

Mientras la iniciativa del Poder Ejecutivo plantea eliminar las elecciones primarias, el proyecto incorporado por Edith Terenzi propone mantenerlas.

La senadora fundamentó su iniciativa al considerar que las PASO constituyen un mecanismo para garantizar la participación de los ciudadanos en la selección de candidatos dentro de los partidos políticos.

De esta manera, el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales contempla tanto la propuesta de eliminación de las primarias como iniciativas que plantean su continuidad.