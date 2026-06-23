El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?

¿Cuánto cobrarán en total los jubilados de la mínima el próximo mes?

A raíz del incremento del 2,1% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica se reconfigura técnicamente en $411.867,96. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.867,96 netos de bolsillo en julio de 2026.

Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $481.867,96, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional. En estos casos, el titular recibirá un plus equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el extra de $70.000 en sus cuentas?

El decreto firmado por las autoridades establece que la ayuda económica continuará focalizada en los sectores con menores ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El padrón habilitado para el cobro del plus de julio incluye a los jubilados ordinarios de la escala básica, pensionados nacionales, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se distribuyeron de la siguiente manera: