Revelan nuevas imágenes de lo que hizo Claudio Barrelier al día siguiente de la desaparición de Agostina Vega

Las nuevas imágenes muestran a Barrelier vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. La Justicia analizará el material para determinar si sus movimientos forman parte de una maniobra destinada a evitar ser detectado o a conocer qué evidencia podía quedar registrada por las cámaras.

La hipótesis que sostiene la fiscalía

La investigación está encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien sostiene que Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo y que entre esa noche y la madrugada siguiente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.

Según la reconstrucción judicial, el cuerpo permaneció varias horas dentro de la propiedad antes de que se iniciara un plan para ocultar el crimen.

La principal hipótesis indica que el lunes 25 de mayo Barrelier trasladó los restos de la adolescente en el Ford Ka de Andreani hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados para intentar eliminar evidencias.

Buscan determinar si hubo más personas involucradas

Las nuevas fotografías serán incorporadas al expediente y podrían ayudar a reconstruir con mayor precisión los movimientos realizados por el acusado durante las horas posteriores al crimen.

Además de esclarecer cómo se produjo el traslado y descarte del cuerpo, los investigadores intentan responder una de las preguntas centrales de la causa: si Claudio Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas para encubrir el femicidio.

Con tres detenidos y nuevas pruebas incorporándose al expediente, las cámaras de seguridad continúan siendo uno de los elementos más importantes para reconstruir la secuencia completa del crimen que conmociona a Córdoba.

En tanto, Solediad Andreani, quien entregó el Ford Ka para el traslado del cuerpo de la menor, pidió ampliar su declaración, al igual que Claudio Fassetta, quienes reaccionaron tras el levantamiento del secreto de sumario y ambos sostiene que son inocentes y que Barrelier habría actuado sólo durante el femicidio.