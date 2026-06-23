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Agostina Vega
Claudio Gabriel Barrelier
Córdoba

Revelan nuevas imágenes de lo que hizo Claudio Barrelier al día siguiente de la desaparición de Agostina Vega

Los videos captados muestran al principal acusado cruzando la calle de su casa y observando el alcance que tenían las cámaras de seguridad. Las nuevas fotografías serán incorporadas al expediente.

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Revelan nuevas imágenes de lo que hizo Claudio Barrelier. (Foto: captura)

Revelan nuevas imágenes de lo que hizo Claudio Barrelier. (Foto: captura)

Nuevas imágenes de Claudio Barrelier podrían transformarse en una prueba clave dentro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. El material que mostró A24, fue registrado el domingo 24 de mayo, cuando la adolescente ya habría sido asesinada, pero su cuerpo todavía no había sido trasladado ni descartado.

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Las últimas imágenes familiares de Agostina Vega. (Foto: gentileza Clarín)

Las fotografías muestran al principal acusado caminando frente a su vivienda de la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. La secuencia captó un comportamiento que ahora concentra la atención de los investigadores: Barrelier cruzó desde su casa hacia la vereda opuesta, se acercó a una cámara de seguridad y permaneció observándola detenidamente antes de continuar su recorrido.

Esos movimientos podrían indicar que intentaba determinar el alcance del dispositivo, verificar hacia dónde apuntaba y establecer qué sectores quedaban cubiertos por las grabaciones, según informaron en A24. El dato adquiere especial relevancia porque se trata de la misma cámara de seguridad que ya aportó imágenes determinantes para la investigación.

Ese dispositivo registró la llegada de Agostina Vega junto a Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. También captó una de las escenas más comprometedoras para el acusado: el momento en que cargó el cuerpo de la adolescente en el Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani durante la mañana del lunes 25.

Las nuevas imágenes muestran a Barrelier vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. La Justicia analizará el material para determinar si sus movimientos forman parte de una maniobra destinada a evitar ser detectado o a conocer qué evidencia podía quedar registrada por las cámaras.

La hipótesis que sostiene la fiscalía

La investigación está encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien sostiene que Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo y que entre esa noche y la madrugada siguiente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.

Según la reconstrucción judicial, el cuerpo permaneció varias horas dentro de la propiedad antes de que se iniciara un plan para ocultar el crimen.

La principal hipótesis indica que el lunes 25 de mayo Barrelier trasladó los restos de la adolescente en el Ford Ka de Andreani hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados para intentar eliminar evidencias.

Buscan determinar si hubo más personas involucradas

Las nuevas fotografías serán incorporadas al expediente y podrían ayudar a reconstruir con mayor precisión los movimientos realizados por el acusado durante las horas posteriores al crimen.

Además de esclarecer cómo se produjo el traslado y descarte del cuerpo, los investigadores intentan responder una de las preguntas centrales de la causa: si Claudio Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas para encubrir el femicidio.

Con tres detenidos y nuevas pruebas incorporándose al expediente, las cámaras de seguridad continúan siendo uno de los elementos más importantes para reconstruir la secuencia completa del crimen que conmociona a Córdoba.

En tanto, Solediad Andreani, quien entregó el Ford Ka para el traslado del cuerpo de la menor, pidió ampliar su declaración, al igual que Claudio Fassetta, quienes reaccionaron tras el levantamiento del secreto de sumario y ambos sostiene que son inocentes y que Barrelier habría actuado sólo durante el femicidio.

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