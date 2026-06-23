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Ola polar en Argentina: cuándo llegará el día más frío y qué zonas podrían tener nieve y tormentas

El frío extremo continúa avanzando sobre gran parte del país. Los pronósticos anticipan heladas generalizadas, posibles nevadas en distintas regiones y el ingreso de una nueva masa de aire polar durante la próxima semana.

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Los pronósticos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire polar durante la próxima semana. (Foto: archivo)

Los pronósticos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire polar durante la próxima semana. (Foto: archivo)

Argentina atraviesa uno de los períodos más fríos del invierno 2026 y los pronósticos indican que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días. Según especialistas, este miércoles se registrará el pico de frío de la semana en buena parte del territorio nacional, con heladas generalizadas en amplias zonas del centro y norte del país.

Leé también Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo
Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

Durante la jornada de hoy se reportaron temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C en casi la mitad de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Entre los registros más destacados se ubicó Uspallata, con 10 grados bajo cero, mientras que Presidencia Roque Sáenz Peña fue la localidad más al norte en alcanzar una mínima negativa, con -0,5 °C.

Las condiciones invernales persistirán durante los próximos días y se anticipa la llegada de un nuevo pulso de aire frío para comienzos de la próxima semana. Antes de ese ingreso, un sistema de mal tiempo afectará distintas regiones del país, sobre todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ese marco, el AMBA tendrá mañana un inicio de la jornada muy fría y presentará condiciones de ligera inestabilidad hacia la noche, en lo que probablemente será el día más frío de la semana para la región.

Qué pasará el fin de semana

De cara al fin de semana, las temperaturas mostrarán una leve moderación. Sin embargo, una nueva ciclogénesis sobre el litoral podría afectar al AMBA durante el domingo, con lluvias y vientos del sudeste. Este escenario favorecería un aumento del nivel del Río de la Plata, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente recién el lunes.

El AMBA tendrá mañana un inicio de la jornada muy fría y presentará condiciones de ligera inestabilidad hacia la noche. (Foto: archivo)

El AMBA tendrá mañana un inicio de la jornada muy fría y presentará condiciones de ligera inestabilidad hacia la noche. (Foto: archivo)

Probabilidad de nevadas en las sierras de Córdoba y San Luis

Además, existe la probabilidad de nevadas en sectores del oeste argentino. Los fenómenos podrían alcanzar áreas cercanas a la capital de Mendoza y también afectar las sierras de Córdoba y San Luis. De manera más acotada, existe una menor posibilidad de nevadas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Para el cierre de la semana se prevé una recuperación moderada de las temperaturas. No obstante, la llegada de un nuevo frente frío y el desarrollo de una ciclogénesis en el noreste argentino generarán condiciones propicias para lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes.

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En tanto, los acumulados de precipitación podrían superar localmente los 100 milímetros en sectores del NEA. Luego del paso de este sistema, una nueva masa de aire polar provocará otro marcado descenso térmico al inicio de la próxima semana, consolidando un comienzo de invierno caracterizado por el frío intenso en gran parte del país.

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