Ola polar en Argentina: cuándo llegará el día más frío y qué zonas podrían tener nieve y tormentas

Qué pasará el fin de semana

De cara al fin de semana, las temperaturas mostrarán una leve moderación. Sin embargo, una nueva ciclogénesis sobre el litoral podría afectar al AMBA durante el domingo, con lluvias y vientos del sudeste. Este escenario favorecería un aumento del nivel del Río de la Plata, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente recién el lunes.

El AMBA tendrá mañana un inicio de la jornada muy fría y presentará condiciones de ligera inestabilidad hacia la noche. (Foto: archivo)

Probabilidad de nevadas en las sierras de Córdoba y San Luis

Además, existe la probabilidad de nevadas en sectores del oeste argentino. Los fenómenos podrían alcanzar áreas cercanas a la capital de Mendoza y también afectar las sierras de Córdoba y San Luis. De manera más acotada, existe una menor posibilidad de nevadas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Para el cierre de la semana se prevé una recuperación moderada de las temperaturas. No obstante, la llegada de un nuevo frente frío y el desarrollo de una ciclogénesis en el noreste argentino generarán condiciones propicias para lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes.

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En tanto, los acumulados de precipitación podrían superar localmente los 100 milímetros en sectores del NEA. Luego del paso de este sistema, una nueva masa de aire polar provocará otro marcado descenso térmico al inicio de la próxima semana, consolidando un comienzo de invierno caracterizado por el frío intenso en gran parte del país.