Ester Expósito brilla en Prime Video con un nuevo thriller romántico y es la película más esperada del año

Aunque el adelanto evitó revelar detalles centrales de la trama, sí dejó ver el clima de tensión que dominará la película. También anticipó la compleja relación entre los protagonistas y las amenazas que comenzarán a rodearlos.

Los seguidores de la obra original destacaron en redes sociales la fidelidad estética de las primeras imágenes y la elección de los actores encargados de dar vida a los personajes más importantes de la historia.

Prime Video apostó nuevamente por una adaptación basada en el universo literario de Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito.

De qué trata "Enfrentados: Marfil" en Prime Video

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.

Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos.

Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

Ester Expósito y Hugo Diego García lideran el elenco

Uno de los principales atractivos de la producción será la presencia de Ester Expósito (Venus) como Marfil Cortés. La actriz continúa ampliando así su carrera internacional después de participar en proyectos de gran repercusión.

Junto a ella estará Hugo Diego García (La sustancia) interpretando a Sebastián Moore, el misterioso guardaespaldas cuya relación con Marfil se convertirá en el eje emocional de la historia.

Completan el reparto Eric Masip (A través de mi ventana) como Iván, Pablo Molinero (Un asunto privado) como Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) como Gabriela, Lluís Homar (Los abrazos rotos) como Logan y Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) como Ray.

Quiénes están detrás de la producción de "Enfrentados: Marfil"

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Cuándo se estrenará la película en Prime Video

Prime Video confirmó que Enfrentados: Marfil estará disponible a partir del 9 de septiembre.

La película llegará de manera simultánea a más de 240 países y territorios. La estrategia global permitirá que millones de espectadores accedan al estreno desde el mismo día sin importar su ubicación geográfica.

La plataforma buscará repetir el impacto obtenido por anteriores adaptaciones de Mercedes Ron, que consiguieron importantes cifras de audiencia y una gran repercusión en redes sociales.

El estreno también marcará el inicio de la adaptación audiovisual de esta bilogía, ya que posteriormente llegará Enfrentados: Ébano, segunda parte de la historia.

Teaser tráiler oficial de Marfil en Prime Video