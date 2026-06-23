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Ester Expósito brilla en Prime Video con un nuevo thriller romántico y es la película más esperada del año

Protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, la primera parte de la bilogía "Enfrentados" se estrenará en Prime Video.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Ester Expósito brilla en Prime Video con un nuevo thriller romántico y es la película más esperada del año. (Foto: Archivo)

Ester Expósito brilla en Prime Video con un nuevo thriller romántico y es la película más esperada del año. (Foto: Archivo)

"Enfrentados: Marfil" ya comenzó a generar expectativas entre los seguidores de las adaptaciones de Mercedes Ron. Prime Video reveló el primer adelanto oficial de la producción y mostró nuevas imágenes de una historia que combinará romance, suspenso y una trama marcada por secretos, amenazas y personajes que ocultarán mucho más de lo que aparentan.

Leé también Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de una nueva película española
Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de una nueva película española. (Foto: Gentileza Prensa)

La película estará protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, dos de los nombres más destacados del reparto de esta nueva apuesta internacional de la plataforma. El estreno fue confirmado para el próximo 9 de septiembre y estará disponible de forma exclusiva para los suscriptores de Prime Video en más de 240 países y territorios.

La producción forma parte de una ambiciosa adaptación de la exitosa bilogía literaria compuesta por Marfil y Ébano, novelas escritas por Mercedes Ron que lograron una enorme comunidad de lectores en distintos mercados internacionales.

Prime Video reveló el adelanto de "Enfrentados: Marfil", su próxima película

La presentación del primer avance permitió conocer las primeras imágenes de una historia que se desarrollará entre el thriller y el romance. El material mostró parte del conflicto que atravesará Marfil Cortés, una joven cuya vida cambiará por completo después de sufrir un inesperado secuestro.

Aunque el adelanto evitó revelar detalles centrales de la trama, sí dejó ver el clima de tensión que dominará la película. También anticipó la compleja relación entre los protagonistas y las amenazas que comenzarán a rodearlos.

Los seguidores de la obra original destacaron en redes sociales la fidelidad estética de las primeras imágenes y la elección de los actores encargados de dar vida a los personajes más importantes de la historia.

Prime Video apostó nuevamente por una adaptación basada en el universo literario de Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito.

De qué trata "Enfrentados: Marfil" en Prime Video

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.

Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos.

Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

Ester Expósito y Hugo Diego García lideran el elenco

Uno de los principales atractivos de la producción será la presencia de Ester Expósito (Venus) como Marfil Cortés. La actriz continúa ampliando así su carrera internacional después de participar en proyectos de gran repercusión.

Junto a ella estará Hugo Diego García (La sustancia) interpretando a Sebastián Moore, el misterioso guardaespaldas cuya relación con Marfil se convertirá en el eje emocional de la historia.

Completan el reparto Eric Masip (A través de mi ventana) como Iván, Pablo Molinero (Un asunto privado) como Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) como Gabriela, Lluís Homar (Los abrazos rotos) como Logan y Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) como Ray.

Quiénes están detrás de la producción de "Enfrentados: Marfil"

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Cuándo se estrenará la película en Prime Video

Prime Video confirmó que Enfrentados: Marfil estará disponible a partir del 9 de septiembre.

La película llegará de manera simultánea a más de 240 países y territorios. La estrategia global permitirá que millones de espectadores accedan al estreno desde el mismo día sin importar su ubicación geográfica.

La plataforma buscará repetir el impacto obtenido por anteriores adaptaciones de Mercedes Ron, que consiguieron importantes cifras de audiencia y una gran repercusión en redes sociales.

El estreno también marcará el inicio de la adaptación audiovisual de esta bilogía, ya que posteriormente llegará Enfrentados: Ébano, segunda parte de la historia.

Teaser tráiler oficial de Marfil en Prime Video

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