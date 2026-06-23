Cristiano Ronaldo, implacable: se sacó la mufa en la Selección de Portugal y estableció tres récords históricos

Con este doblete ante Uzbekistán, el portugués dejó atrás la marca que Lionel Messi había establecido apenas el lunes ante Austria, cuando el capitán argentino marcó por duplicado con 38 años y 363 días. De todas formas, cabe remarcar que el futbolista que convirtió un gol (unitario) a una edad más avanzada en los Mundiales sigue siendo el camerunés Roger Milla, quien lo logró con 42 años y 39 días ante Rusia en la edición de Estados Unidos 1994.

A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo y qué tan cerca está de los mil

El apetito goleador del delantero de 41 años no se detiene y sus objetivos personales de cara al cierre de su carrera profesional se vuelven cada vez más tangibles en territorio norteamericano. Si bien su condición de máximo goleador de la historia del fútbol mundial es un estatus consolidado hace tiempo, su meta principal es alcanzar las cuatro cifras.

Con sus dos tantos frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera y quedó a apenas 26 festejos de lograr los mil goles. Por su parte, Lionel Messi se mantiene como su inmediato perseguidor en esa tabla histórica, habiendo llegado a las 916 conquistas tras sus recientes actuaciones con el combinado de Lionel Scaloni.