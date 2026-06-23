En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Cristiano Ronaldo
Portugal
MUNDIAL 2026

Cristiano Ronaldo, implacable: se sacó la mufa en la Selección de Portugal y estableció tres récords históricos

Luego de un debut deslucido, el astro de la Selección de Portugal convirtió por duplicado en la segunda fecha del Grupo K. Rompió el empate estadístico con Lionel Messi, se convirtió en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas y acecha los 1.000 goles.

Banner Seguinos en google DESK
Reuters/Troy Taormina

Reuters/Troy Taormina

La vigencia de las grandes leyendas del fútbol internacional sigue reescribiendo los libros de historia en Norteamérica. Luego de un deslucido debut en el empate 1-1 de la Selección de Portugal ante la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo finalmente tuvo su gran momento de redención en el Mundial 2026. En el marco de la segunda fecha del Grupo K, el atacante luso anotó un doblete ante Uzbekistán y estableció tres récords inéditos, logrando recuperar una marca que pocos días atrás le había empatado Lionel Messi.

Leé también La historia del paraíso olvidado que se volvió protagonista inesperado del Mundial 2026
Un archiélago, con enormes ventajas para el turismo, descubierto gracias al mundial 2026. (Foto: Gentileza CC)

Antes del inicio de este torneo ecuménico, tanto la "Pulga" como el "Bicho" ya compartían el honor de ser los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo diferentes. No obstante, en el plano goleador, el portugués lideraba en solitario al haber convertido al menos un tanto en cinco ediciones distintas, debido a que el astro argentino se había quedado en cero durante Sudáfrica 2010. Con su reciente hat-trick ante Argelia, Messi logró igualar ese hito aprovechando que Cristiano había iniciado su camino con la pólvora mojada. Sin embargo, el ex Real Madrid reaccionó a tiempo en su segunda presentación, se sacó la mufa y se transformó en el único futbolista en convertir en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un registro que asoma casi imposible de superar en el futuro.

En esa misma línea de celebraciones, la jornada trajo un quiebre histórico para el fútbol de su país: con diez conquistas totales, Cristiano Ronaldo superó al mítico Eusebio, quien ostentaba 9 goles, como el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Qué récord le sacó Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en el Mundial 2026

La disputa estadística entre los dos máximos referentes de la época sumó un nuevo capítulo en la franja cronológica de la longevidad. Con 41 años y 138 días, Cristiano Ronaldo se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales.

Con este doblete ante Uzbekistán, el portugués dejó atrás la marca que Lionel Messi había establecido apenas el lunes ante Austria, cuando el capitán argentino marcó por duplicado con 38 años y 363 días. De todas formas, cabe remarcar que el futbolista que convirtió un gol (unitario) a una edad más avanzada en los Mundiales sigue siendo el camerunés Roger Milla, quien lo logró con 42 años y 39 días ante Rusia en la edición de Estados Unidos 1994.

A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo y qué tan cerca está de los mil

El apetito goleador del delantero de 41 años no se detiene y sus objetivos personales de cara al cierre de su carrera profesional se vuelven cada vez más tangibles en territorio norteamericano. Si bien su condición de máximo goleador de la historia del fútbol mundial es un estatus consolidado hace tiempo, su meta principal es alcanzar las cuatro cifras.

Con sus dos tantos frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera y quedó a apenas 26 festejos de lograr los mil goles. Por su parte, Lionel Messi se mantiene como su inmediato perseguidor en esa tabla histórica, habiendo llegado a las 916 conquistas tras sus recientes actuaciones con el combinado de Lionel Scaloni.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristiano Ronaldo Portugal Mundial 2026
Notas relacionadas
La palabra del Kun Agüero tras el accidente que vivió en medio del Mundial 2026: "Quizás lo estén inflando..."
La revelación del hermano de Bilardo que emocionó a todos en medio del Mundial: "Carlos mira a Messi y..."
Messi vs. Cristiano Ronaldo: la batalla estadística por ser el máximo goleador de la historia que se mudó al Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar