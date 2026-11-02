El Gobierno confirmó el bono para jubilados y pensionados de ANSES: cuándo se cobra

Tope acumulado: el límite no se aplica sobre cada beneficio por separado, sino sobre la suma combinada de ambos recibos de haberes.

Límite de acceso: si la suma entre la jubilación y la pensión supera los $514.027,73 netos, el titular no tiene derecho al bono en ninguna de las dos prestaciones.

¿Cómo consultar la acreditación del bono en Mi ANSES?

Para corroborar que el concepto figure cargado en la liquidación de haberes:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" y marcar el período noviembre 2026.

Verificar en el desglose de conceptos el renglón correspondiente al bono extraordinario.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para jubilados con bono en noviembre de 2026?

El cronograma bancario oficial para quienes perciben el haber mínimo con el adicional se liquidará en los siguientes días hábiles: