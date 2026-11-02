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El desafiante posteo de la China Suárez que generó escándalo: "Nunca haré otra cosa que..."

La China Suárez compartió una particular canción en las redes en medio de varias fotos que generó polémica entre sus seguidores con un firme mensaje.

2 nov 2026, 15:35
El desafiante posteo de la China Suárez que generó escándalo: Nunca haré otra cosa que...

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Eugenia la China Suárez suele despertar polémica ante cada aparición desde las redes sociales y este lunes no fue la excepción. La pareja de Mauro Icardi compartió una particular reflexión en Instagram a través de la musicalización de su historia.

La actriz publicó un fragmento de C’est La Mort, canción de Canserbera, que incluía unas palabras desafiantes y que muchos usuarios tomaron como una respuesta directa a quienes la cuestionan.

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“Y está claro que así como gano hermanos me gano gusanos que me odian pa’ parecer malos”, decía una de los pasajes del tema elegido por la China Suárez para compartir su collage de fotos.

Y la letra del tema estrenado en 2012 y que seleccionó la China para su historia en redes agrega: “Que me lanzan, para ver si les regalo una respuesta que los de a conocer y de abajo sacarlos... Pa’ hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago”.

La actriz optó por elegir ese tema musical y responder así de manera indirecta a quienes la critican y también mostró una serie de imágenes con algunos momentos vividos en los últimos días en su casa y también de los recientes viajes al exterior en familia a Estados Unidos y las playas de México.

La reacción de la China Suárez por el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones en las redes sociales. Entre las fotos de la celebración íntima en San Telmo y los mensajes de cariño, una interacción llamó especialmente la atención: el particular “me gusta” de la China Suárez.

Aunque no estuvo entre los invitados, la actriz acompañó de manera virtual a la pareja con una reacción a la publicación en la que la cantante compartió las postales de su boda.

Entre las miles de interacciones que recibió el álbum de los recién casados, los usuarios repararon en la de la China Suárez. El detalle cobró relevancia por la historia compartida entre las dos artistas y porque la actriz no participó de la celebración.

Con ese sencillo gesto, Suárez se sumó a las miles de reacciones que despertaron las imágenes del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

     

 

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