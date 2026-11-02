El desafiante posteo de la China Suárez que generó escándalo: "Nunca haré otra cosa que..."

La actriz optó por elegir ese tema musical y responder así de manera indirecta a quienes la critican y también mostró una serie de imágenes con algunos momentos vividos en los últimos días en su casa y también de los recientes viajes al exterior en familia a Estados Unidos y las playas de México.

La reacción de la China Suárez por el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones en las redes sociales. Entre las fotos de la celebración íntima en San Telmo y los mensajes de cariño, una interacción llamó especialmente la atención: el particular “me gusta” de la China Suárez.

Aunque no estuvo entre los invitados, la actriz acompañó de manera virtual a la pareja con una reacción a la publicación en la que la cantante compartió las postales de su boda.

Entre las miles de interacciones que recibió el álbum de los recién casados, los usuarios repararon en la de la China Suárez. El detalle cobró relevancia por la historia compartida entre las dos artistas y porque la actriz no participó de la celebración.

Con ese sencillo gesto, Suárez se sumó a las miles de reacciones que despertaron las imágenes del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.