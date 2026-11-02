Quién era Nathalia Filgueiras, la piloto de 20 años que murió en el accidente aéreo en Florida

La joven que obtuvo su licencia de piloto en la secundaria

En 2023, el medio estadounidense CBS12 publicó una entrevista con Filgueiras, quien había conseguido su licencia de piloto privado mientras cursaba el último año de la escuela secundaria.

En aquel momento, la joven explicó que había comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que ya había acumulado 88 horas de experiencia. También habló sobre su elección profesional y la diferencia que sentía respecto de otros jóvenes de su edad. “Me gusta ser diferente a los demás”, afirmó durante la entrevista.

En una entrevista en 2023, Nathalia contó que había comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que quería dedicarse a la aviación comercial. (Foto: redes sociales).

En otra parte de la conversación, recordó que algunas personas le señalaban que todavía no sabía conducir un automóvil. Su respuesta resumía el camino que había elegido: “La gente me dice: 'Oh, no sabes conducir', y yo les respondo: 'Sí, pero sé volar'”.

Filgueiras también había estudiado en American Flyers, una escuela de aviación con sede en Texas y una sucursal en Florida. En entrevistas anteriores, había manifestado su intención de continuar su carrera en la aviación comercial.

Además, en una publicación reciente en redes sociales había compartido información sobre sus calificaciones de vuelo y las de su novio. Ambos tenían menos de 21 años.

Cómo fue el accidente del jet privado en Florida

El avión involucrado en el accidente era un Learjet 60 que viajaba desde Texas hacia las Bahamas. El domingo por la tarde, la aeronave se estrelló en una zona residencial de Palm Beach y dejó un cráter humeante, además de restos esparcidos sobre la calle.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó el domingo que las nueve personas que viajaban a bordo habían muerto. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había difundido la identidad de los pasajeros.

El Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Palm Beach y dejó un cráter humeante y restos del avión sobre la calle. (Foto: Reuters).

Las autoridades trabajaban para determinar las causas del siniestro y establecer qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo. La madre de Filgueiras, por su parte, dijo que desconocía quién era el piloto a cargo de la aeronave y no se había podido establecer quién estaba al mando cuando el avión comenzó a caer.

Los intentos por contactar a Upper Jets no habían obtenido una respuesta inmediata. Según la información difundida por las autoridades, no se habían reportado personas heridas en tierra.