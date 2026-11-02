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Quién era Nathalia Filgueiras, la piloto de 20 años que murió en el accidente aéreo en Florida

Una de las nueve víctimas del accidente de un jet privado en Palm Beach era una joven aviadora que había obtenido su licencia a los 17 años y acumulado más de 1.300 horas de vuelo. Su madre contó cómo nació su pasión por la aviación.

Nathalia Filgueiras tenía 20 años

Nathalia Filgueiras tenía 20 años, había obtenido su licencia de piloto a los 17 y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. (Foto: redes sociales).
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Murió una argentina en el choque de trenes en Toledo y buscan a Agustín Randazzo, desaparecido desde el accidente. (Foto: captura).

De acuerdo con el medio brasileño Globo, Filgueiras era hija de brasileños y trabajaba para Upper Jets, una compañía de vuelos chárter privados con sede en Fort Lauderdale. A los 17 años había obtenido su licencia de piloto y, al momento del accidente, acumulaba más de 1.300 horas de vuelo.

La joven aviadora era oriunda de Boca Rat&oacute;n, Florida, y trabajaba como copiloto para una empresa de vuelos ch&aacute;rter privados. (Foto: redes sociales).

La joven aviadora era oriunda de Boca Ratón, Florida, y trabajaba como copiloto para una empresa de vuelos chárter privados. (Foto: redes sociales).

Su vínculo con los aviones comenzó durante la infancia, cuando acompañaba a su padre, Thiago Corteleti, piloto aficionado. Su madre recordó que solía llevarla al aeropuerto de Boca Ratón para observar los despegues y aterrizajes. Alrededor de los 12 años, Nathalia ya había expresado su deseo de convertirse en piloto.

Su pasi&oacute;n por los aviones comenz&oacute; durante la infancia, cuando acompa&ntilde;aba a su padre al aeropuerto para ver despegar y aterrizar aeronaves. (Foto: redes sociales).

Su pasión por los aviones comenzó durante la infancia, cuando acompañaba a su padre al aeropuerto para ver despegar y aterrizar aeronaves. (Foto: redes sociales).

Le encantaba la libertad”, contó Camila Corteleti. Y agregó que “era completamente diferente ver el mundo desde la cima”.

La joven que obtuvo su licencia de piloto en la secundaria

En 2023, el medio estadounidense CBS12 publicó una entrevista con Filgueiras, quien había conseguido su licencia de piloto privado mientras cursaba el último año de la escuela secundaria.

En aquel momento, la joven explicó que había comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que ya había acumulado 88 horas de experiencia. También habló sobre su elección profesional y la diferencia que sentía respecto de otros jóvenes de su edad. “Me gusta ser diferente a los demás”, afirmó durante la entrevista.

En una entrevista en 2023, Nathalia cont&oacute; que hab&iacute;a comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que quer&iacute;a dedicarse a la aviaci&oacute;n comercial. (Foto: redes sociales).

En una entrevista en 2023, Nathalia contó que había comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que quería dedicarse a la aviación comercial. (Foto: redes sociales).

En otra parte de la conversación, recordó que algunas personas le señalaban que todavía no sabía conducir un automóvil. Su respuesta resumía el camino que había elegido: “La gente me dice: 'Oh, no sabes conducir', y yo les respondo: 'Sí, pero sé volar'”.

Filgueiras también había estudiado en American Flyers, una escuela de aviación con sede en Texas y una sucursal en Florida. En entrevistas anteriores, había manifestado su intención de continuar su carrera en la aviación comercial.

Además, en una publicación reciente en redes sociales había compartido información sobre sus calificaciones de vuelo y las de su novio. Ambos tenían menos de 21 años.

Cómo fue el accidente del jet privado en Florida

El avión involucrado en el accidente era un Learjet 60 que viajaba desde Texas hacia las Bahamas. El domingo por la tarde, la aeronave se estrelló en una zona residencial de Palm Beach y dejó un cráter humeante, además de restos esparcidos sobre la calle.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó el domingo que las nueve personas que viajaban a bordo habían muerto. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había difundido la identidad de los pasajeros.

El Learjet 60 se estrell&oacute; en una zona residencial de Palm Beach y dej&oacute; un cr&aacute;ter humeante y restos del avi&oacute;n sobre la calle. (Foto: Reuters).

El Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Palm Beach y dejó un cráter humeante y restos del avión sobre la calle. (Foto: Reuters).

Las autoridades trabajaban para determinar las causas del siniestro y establecer qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo. La madre de Filgueiras, por su parte, dijo que desconocía quién era el piloto a cargo de la aeronave y no se había podido establecer quién estaba al mando cuando el avión comenzó a caer.

Los intentos por contactar a Upper Jets no habían obtenido una respuesta inmediata. Según la información difundida por las autoridades, no se habían reportado personas heridas en tierra.

En pocas palabras

  • Nathalia Filgueiras: Piloto de 20 años murió en accidente aéreo en Palm Beach.
  • Carrera: Obtuvo su licencia a los 17 y acumuló más de 1.300 horas de vuelo.
  • Accidente: El jet privado en el que viajaba se estrelló en una zona residencial con 9 personas a bordo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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